Venezuela, Machado contro Maduro: “Lascerà potere con o senza negoziati”

14 Ottobre 2025
|14 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ''lascerà il potere con o senza negoziati''. Ne è convinta la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la pace, che in una intervista all'Afp spiega che Maduro potrebbe ottenere garanzie per se stesso se lasciasse il potere pacificamente. "Maduro ha attualmente l'opportunità di andare verso una transizione pacifica", ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi si radunava al largo delle coste del Venezuela. "Siamo pronti a offrire garanzie, garanzie che non renderemo pubbliche finché non ci siederemo al tavolo delle trattative'', ha detto Machado. "Se continua a resistere, le conseguenze saranno interamente a suo carico", ha avvertito, aggiungendo che in ogni caso "con o senza negoziazione, lascerà il potere". Sull'assegnazione del Premio Nobel per la pace, Machado ha detto di essere ancora scioccata. "E' stata una delle più grandi sorprese della mia vita e devo ammettere che ancora oggi, tre giorni dopo, ci sto ancora pensando", ha affermato aggiungendo di sperare di sfruttare questa vittoria, e la crescente pressione degli Stati Uniti, per rovesciare un governo al potere da oltre un quarto di secolo.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Lavori all'ospedale di Carpi, "Patto per il Nord": "Mirandola resta un distretto sanitario minore destinato a scomparire"
Politica
Lavori all'ospedale di Carpi, "Patto per il Nord": "Mirandola resta un distretto sanitario minore destinato a scomparire"
"Mentre su Carpi si concentrano investimenti e prospettive future, nell’Area Nord continuano i rattoppi in attesa di un fantomatico ospedale unico" si legge nella nota
San Prospero, corso di lingua e cultura italiana per donne straniere al via il 16 ottobre
L'iniziativa
San Prospero, corso di lingua e cultura italiana per donne straniere al via il 16 ottobre
Iscrizioni aperte, il corso si terrà il giovedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00, presso la Sala Giovanardi (scuola secondaria di primo grado)
Immagine e Benessere Confesercenti Modena, Loris Monzoni riconfermato presidente
La novità
Immagine e Benessere Confesercenti Modena, Loris Monzoni riconfermato presidente
La sua rielezione è avvenuta nel corso dell'assemblea elettiva provinciale, alla presenza di numerosi professionisti del comparto
Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023
Ricostruzione
Ricostruzione post alluvione, torna agibile la Strada provinciale 47 danneggiata da due frane nel 2023
Proseguono i lavori di regimazione delle acque e di consolidamento per un importo complessivo di circa 600mila euro.
Modena, dal 15 al 21 ottobre circolazione sospesa in via Rua Muro
Traffico e viabilità
Modena, dal 15 al 21 ottobre circolazione sospesa in via Rua Muro
l provvedimento, tra via degli Adelardi e piazzale Erri, per consentire le attività del set di una serie tv
"C’era una volta in Bhutan", a Carpi quarto appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
Vestiti, usciamo
"C’era una volta in Bhutan", a Carpi quarto appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
E' in programma mercoledì 15 ottobre, alle ore 15.00, al cinema Space City
Giovedì 16 ottobre a Bondeno l'iniziativa "Le voci dei volontari e dei poeti per la Pace a Gaza"
L'iniziativa
Giovedì 16 ottobre a Bondeno l'iniziativa "Le voci dei volontari e dei poeti per la Pace a Gaza"
Presso la sala del Centro parrocchiale Maria Regina della Pace di via Vittime dell’11 settembre.
Dalla Regione fondi ai comuni di Cervia e Formigine per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana
Il finanziamento
Dalla Regione fondi ai comuni di Cervia e Formigine per migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana
La Regione metterà a disposizione un totale di 193mila euro.
A Modena e Reggio Emilia il convegno internazionale "Polimnia: l’Opera per tutti!"
Vestiti, usciamo
A Modena e Reggio Emilia il convegno internazionale "Polimnia: l’Opera per tutti!"
Appuntamento il 16, 17 e 18 ottobre, con un focus sul compositore Achille Peri e sulla musica a Modena durante il regno di Francesco IV d’Austria-Este
Polizia Locale del Frignano, i sindacati: "Preservare qualità del servizio e garanzie per il futuro dei lavoratori"
polizia
Polizia Locale del Frignano, i sindacati: "Preservare qualità del servizio e garanzie per il futuro dei lavoratori"
Attualmente in organico ci sono 27 agenti.
Conclusi i lavori di rimozione di alberature pericolanti e danneggiate dall'alluvione lungo le fasce fluviali nel ferrarese
Lavori in corso
Conclusi i lavori di rimozione di alberature pericolanti e danneggiate dall'alluvione lungo le fasce fluviali nel ferrarese
n programma ulteriori operazioni di taglio selettivo lungo i corsi d’acqua per circa 741mila euro.
Gaza, media: "Israele vuole corpi ostaggi entro oggi, è termine ultimo"
Gaza, media: "Israele vuole corpi ostaggi entro oggi, è termine ultimo"
Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura 'sospetta' al Six Kings Slam
Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura 'sospetta' al Six Kings Slam
Salone Nautico Internazionale annuncia le date 2026: torna dall’1 al 6 ottobre a Genova
Salone Nautico Internazionale annuncia le date 2026: torna dall’1 al 6 ottobre a Genova
Genova, guasto a treno merci: ritardi fino a 60 minuti, coinvolta l'Alta Velocità
Genova, guasto a treno merci: ritardi fino a 60 minuti, coinvolta l'Alta Velocità
Maltempo, cieli grigi e Ottobrata: il meteo spacca l'Italia
Maltempo, cieli grigi e Ottobrata: il meteo spacca l'Italia
Trump: "Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto"
Trump: "Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto"
Beatrice Chebet, la regina del mezzofondo: "Ringrazio Dio per i miei successi. Battocletti? Vincerà i Mondiali e le Olimpiadi"
Beatrice Chebet, la regina del mezzofondo: "Ringrazio Dio per i miei successi. Battocletti? Vincerà i Mondiali e le Olimpiadi"
Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla
Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla
'Freeze - Chi sta fermo vince' stasera 14 ottobre: ospiti e anticipazioni
'Freeze - Chi sta fermo vince' stasera 14 ottobre: ospiti e anticipazioni
Italia U21-Armenia U21: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Italia U21-Armenia U21: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Italia, le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026
Italia, le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026
In Toscana vittoria larga centrosinistra, Schlein: "Altro che morti, siamo appena all'inizio"
In Toscana vittoria larga centrosinistra, Schlein: "Altro che morti, siamo appena all'inizio"
Italia-Israele, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
Italia-Israele, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
Caso Garlasco, ex pm Venditti oggi davanti al Riesame di Brescia
Caso Garlasco, ex pm Venditti oggi davanti al Riesame di Brescia
Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri
Cronaca
Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri
Russia, l'affondo di Rutte: "Idiota se attacca la Nato"
Russia, l'affondo di Rutte: "Idiota se attacca la Nato"
Trump lancia la fase 2 per Gaza, Meloni: "Stato palestinese se rispettati accordi"
Trump lancia la fase 2 per Gaza, Meloni: "Stato palestinese se rispettati accordi"
Israele, Netanyahu primo premier incriminato in carica: le accuse e la richiesta di grazia di Trump
Israele, Netanyahu primo premier incriminato in carica: le accuse e la richiesta di grazia di Trump
Manovra, Giorgetti a imprese: "Non è chiusa, su banche si ragiona"
Manovra, Giorgetti a imprese: "Non è chiusa, su banche si ragiona"

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    Starship archivia un altro successo: l'11° volo di test apre la via a Luna e Marte
    Starship archivia un altro successo: l'11° volo di test apre la via a Luna e Marte
    I videogiochi rendono più felici e creativi e riducono lo stress
    I videogiochi rendono più felici e creativi e riducono lo stress
    Pokémon Legends 3 e non solo: trapelano dettagli sui prossimi giochi della serie
    Pokémon Legends 3 e non solo: trapelano dettagli sui prossimi giochi della serie
    Selezionati i 56 progetti per la prima edizione dei Defender Awards
    Selezionati i 56 progetti per la prima edizione dei Defender Awards
    Pokémon, fuga di notizie svela dettagli sulla prossima generazione
    Pokémon, fuga di notizie svela dettagli sulla prossima generazione
    Microsoft presenta MAI-Image-1, il suo primo generatore di immagini IA
    Microsoft presenta MAI-Image-1, il suo primo generatore di immagini IA
    Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie
    Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie
    Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini"
    Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini"
    Grant Thornton: in 3° trimestre 2025 fiducia imprese del mid-market è tornata a crescere
    Grant Thornton: in 3° trimestre 2025 fiducia imprese del mid-market è tornata a crescere
    Turismo, Kyriaki Boulasidou nuovo presidente Adutei
    Turismo, Kyriaki Boulasidou nuovo presidente Adutei
    Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti
    Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti
    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali
    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

