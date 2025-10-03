William, come sarà la monarchia del futuro re? “Il cambiamento nei miei programmi”
(Adnkronos) - Che re sarà il principe William? Un'intervista informale laddove tutto ti aspetteresti tranne l'informalità. Ma accade proprio questo, con il principe William, futuro re ma anche uomo al passo con i tempi. E che delinea, sotto questo aspetto, la monarchia che verrà. Nessun salotto e nessun copione preconfezionato, ma tutto è fluido e naturale nella conversazione, proprio come fra due amici, con l'attore di 'American Pie', Eugene Levy, per il programma di Apple Tv 'The Reluctant Traveller', durante una passeggiata al parco di Windsor, con cane al seguito. Il primogenito di re Carlo è fuori dagli schemi anche per l'ambientazione delle riprese, in un contesto familiare, dove appare rilassato e parla liberamente, perfino di temi delicati, come la malattia del padre e quella di Kate. L'intervistatore ha evitato, sì, le domande sul rapporto con il fratello Harry, così come quelle sullo zio Andrea, al centro dello scandalo Epstein, ma William ha comunque detto molto su che tipo di re sarà: "Il cambiamento è nei miei programmi", ha annunciato, sottolineando di non voler essere "soffocato dalla storia". "Voglio creare un mondo in cui mio figlio sia orgoglioso di ciò che facciamo, un mondo e un lavoro che abbiano un impatto positivo sulla vita delle persone", ha affermato. Insomma, la sua visione della monarchia è rivolta al futuro, non al passato. Anche se in lui resta vivo il ricordo della nonna, la regina Elisabetta II, vera fonte di ispirazione. Riguardo al suo programma di cambiamento, William ha detto: "Lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo. È proprio questo che mi entusiasma, l'idea di poter apportare un cambiamento. Non un cambiamento radicale, ma cambiamenti che ritengo necessari". E ha aggiunto: "Penso che sia molto importante che la tradizione perduri, e la tradizione ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Ma ci sono anche momenti in cui si guarda alla tradizione e ci si chiede: 'È ancora adatta allo scopo oggi? È ancora la cosa giusta da fare? Stiamo ancora facendo e ottenendo il massimo impatto possibile?'". Alla domanda di Levy, star della famosa serie televisiva Schitt's Creek, se pensa spesso a quando diventerà re, William ha risposto: "Non è qualcosa a cui penso quando mi sveglio la mattina, perché ciò che mi motiva è essere autentico, essere me stesso e genuino. E poi, puoi aggiungere qualsiasi etichetta e ruolo che ne consegue, ma se non sono fedele a me stesso e non sono fedele a ciò che rappresento e in cui credo, allora non importa davvero chi sei, si perde tutto. Prendo sul serio i miei ruoli e le mie responsabilità, ma è importante, come ti ho detto prima, non sentirti come se fossero loro a possedere te: devi essere tu a possedere loro". Per ora, William gira per il Castello di Windsor in monopattino elettrico, ma si descrive ancora come "una persona ritardataria". La sua bevanda preferita è una pinta di sidro dolce. Attualmente - racconta - nessuno dei suoi figli ha un telefono proprio, cosa su cui lui e la principessa sono molto severi, ha detto. Da bambino, amava correre sui pavimenti in legno del maniero insieme ai suoi cugini, cercando di evitare di farsi male. Ora i suoi figli fanno lo stesso, ma il pavimento è stato ricoperto di moquette, quindi è meno pericoloso. Il momento più toccante è stato quando William ha parlato del cancro della moglie e del padre. Usa il termine "sopraffatto" per descrivere come a volte si è sentito nell'ultimo anno e mezzo. Un'esperienza sconvolgente per lui e la sua famiglia, che ha ovviamente rafforzato il suo desiderio di mettere al primo posto la moglie e i figli. "È importante esserci l'uno per l'altro e rassicurare i bambini che tutto va bene", ha detto. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Sciopero per Gaza, a Modena in diecimila bloccano la tangenziale
- Passaggio di testimone alla Direzione Generale di Coop Alleanza 3.0: Luca Zaccherini subentra a Milva Carletti
- Presidio di Forza Italia davanti all'ospedale di Mirandola per denunciare la mancata riapertura di svariati posti letto
- Cavezzo, fine settimana di sport su due ruote con il Giro dell'Emilia e il 2° Trofeo "Stop & Go"
- Sabato 4 e domenica 5 ottobre, a Modena torna "Burattini con cura" per sostenere la puppet therapy
- Al convegno sulla trasparenza organizzata da AIPo si è parlato di assetto del territorio e tutela dell'ambiente
- Venerdì 17 ottobre a San Possidonio arriva Enrico Galiano, tra i prof più amati di Italia e star dei social
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
La buona notizia
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
La storiaPreleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
Curiosità
ApprofondimentoOggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"