Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
02 Novembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all’assedio di Mosca

Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all’assedio di Mosca

|2 Novembre 2025

(Adnkronos) - Forze speciali di Kiev nella città di Pokrovsk, dispiegate in una maxi operazione nel tentativo di fermare l'assedio che la Russia sta portando avanti nella zona dell'Ucraina orientale con migliaia di soldati.  Pokrovsk, nella regione di Donetsk, rappresenta un nodo logistico cruciale per le operazioni militari ucraine e costituisce un obiettivo strategico per le forze russe da oltre un anno. Nei giorni scorsi le autorità ucraine hanno segnalato l'infiltrazione di centinaia di soldati russi nell'area, mentre le mappe tattiche pubblicate dall'Institute for the Study of War indicano un avanzamento delle forze russe verso la periferia della città, con un movimento a tenaglia. La potenziale conquista di Pokrovsk offrirebbe un significativo vantaggio al Cremlino, che ha intanto respinto le richieste di cessazione delle ostilità da parte degli Stati Uniti, proseguendo invece l'offensiva terrestre. La città, che prima del conflitto contava una popolazione di 60.000 abitanti, è ora in gran parte disabitata e devastata dai combattimenti. Il comandante in capo ucraino, Oleksandr Syrsky, ha annunciato ieri sui social l'avvio di una vasta operazione "per distruggere e dislocare le forze nemiche" da Pokrovsk. "Per mio ordine - ha poi aggiunto senza fornire altri dettagli -, gruppi consolidati di Forze per le Operazioni Speciali stanno operando nella città". A testimoniare la controffensiva, anche filmati diffusi sui social media che sembrano documentare il sorvolo di elicotteri sopra Pokrovsk. Le Forze speciali costituiscono un ramo delle forze armate specializzato nelle operazioni sotto copertura, spesso attraverso tattiche di guerra non convenzionale quali sabotaggio e diversione. Syrsky ha quindi affermato che Pokrovsk è soggetta alla pressione di un "gruppo nemico forte di migliaia di uomini", ma ha categoricamente smentito le notizie relative a un accerchiamento dell'area da parte delle forze russe, parlando di assenza di blocchi nella città e degli sforzi "per implementare la logistica".  Le forze russe hanno mantenuto un avanzamento sulla linea del fronte per oltre un anno, attraverso scontri sanguinosi e a costo elevato, definiti da Kiev e dai suoi alleati di scarso valore strategico. Attualmente, Mosca controlla un quinto del territorio ucraino, inclusa la penisola di Crimea, annessa nel 2014. L'annuncio di Kiev è giunto in concomitanza con la pubblicazione di dati che evidenziano un incremento significativo dei lanci missilistici russi contro l'Ucraina nel mese di ottobre, superando i livelli registrati in qualsiasi altro mese dall'inizio del 2023. Questi attacchi, mirati alla fragile rete energetica ucraina per il quarto inverno consecutivo, hanno causato interruzioni di corrente a centinaia di migliaia di persone. Le autorità ucraine e i loro sostenitori definiscono questa strategia come deliberata e cinica, volta a logorare la popolazione civile ucraina, un'accusa che tuttavia la Russia respinge. Secondo un'analisi dell'Afp basata sui dati giornalieri pubblicati dall'aeronautica ucraina, l'esercito russo ha lanciato 270 missili in ottobre, registrando un aumento del 46% rispetto al mese precedente. Si tratta del dato mensile più alto da quando Kiev ha iniziato a pubblicare regolarmente statistiche all'inizio del 2023. Analogamente agli inverni precedenti, le autorità hanno implementato blackout a rotazione in tutte le regioni del Paese per gestire le carenze energetiche. I medesimi dati indicano che la Russia ha lanciato 5.298 droni a lungo raggio contro l'Ucraina nello stesso mese, con un calo di circa il 6% rispetto a settembre, ma comunque vicino ai massimi storici. Gli attacchi con droni e missili russi sull'Ucraina hanno causato la morte di almeno due persone sabato, secondo quanto riferito da funzionari ucraini. Secondo il ministero della Difesa ucraino, le forze armate russe avrebbero intanto perso oltre 31.000 effettivi e tre battaglioni di carri armati a ottobre, almeno stando a quanto dichiarato in una nota, un numero equivalente - si spiega - "alla forza di tre divisioni". Secondo lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine, a ottobre le forze ucraine hanno distrutto circa 230 veicoli da combattimento corazzati russi, oltre 800 sistemi di artiglieria, 29 sistemi lanciarazzi multipli e 93 carri armati, equivalenti approssimativamente a tre battaglioni di carri armati, evidenzia la testata Ukrinform, citando rapporti precedenti secondo cui le forze di difesa aerea dell'Ucraina hanno abbattuto 11.269 obiettivi aerei lanciati dalla Russia nello stesso mese.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Fatto scendere dalla corriera a 12 anni perchè non riusciva a mostrare l'abbonamento
Trasporto pubblico
Fatto scendere dalla corriera a 12 anni perchè non riusciva a mostrare l'abbonamento
Il bambino si era ritrovato per strada al freddo perchè c'era un'assemblea a scuola, e voleva tornare a casa in bus. Ma il telefono era scarico e quindi non ha potuto mostrare il suo abbonamento digitale
All'assemblea annuale di Confesercenti Modena confronto sul futuro delle piccole imprese
L'iniziativa
All'assemblea annuale di Confesercenti Modena confronto sul futuro delle piccole imprese
L'incontro è stata l'occasione per confrontarsi su come salvaguardare il tessuto economico e l'identità delle città
"Una vita in biancazzurro", la storia dei tifosi della Centese in un libro di Eugenio Melega
Sport
"Una vita in biancazzurro", la storia dei tifosi della Centese in un libro di Eugenio Melega
Dopo l'esordio con "Le cinque giornate di Cento. La storia del derby Centese - Spal degli anni '80 e '90", l'autore centese torna a occuparsi della formazione locale
Consumo di suolo, Rifondazione Comunista: "Emilia-Romagna maglia nera, cancellare la legge urbanistica"
Politica
Consumo di suolo, Rifondazione Comunista: "Emilia-Romagna maglia nera, cancellare la legge urbanistica"
"I nuovi dati diffusi da ISPRA sul consumo di suolo fotografano un peggioramento gravissimo" si legge nella nota stampa
PERSONE | Annarita Maini - Dalla logistica alla salute: una nuova missione
La storia
PERSONE | Annarita Maini - Dalla logistica alla salute: una nuova missione
È diventata Promotore Mutualistico per MBA Mutua, un ente del Terzo Settore no profit che ha come unica missione quella di tutelare il benessere delle persone.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all'assedio di Mosca
Battaglia a Pokrovsk, Kiev risponde con le forze speciali all'assedio di Mosca
Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito
Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito
Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: "Vieni in pista"
Ballando con le stelle, la sfida di Marcella Bella a Selvaggia Lucarelli: "Vieni in pista"
Bambole pedopornografiche vendute online, Shein denunciato in Francia
Bambole pedopornografiche vendute online, Shein denunciato in Francia
Ballando con le stelle, Andrea Delogu non c'è: il messaggio di Milly Carlucci
Ballando con le stelle, Andrea Delogu non c'è: il messaggio di Milly Carlucci
Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano
Vigilante muore schiacciato da cancello nel Beneventano
Il Napoli frena in casa con il Como, al Maradona finisce 0-0
Il Napoli frena in casa con il Como, al Maradona finisce 0-0
Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta - Match in diretta
Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta - Match in diretta
Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1
Sinner, finale a Parigi vale doppio. In palio titolo e numero 1
Valanga in Alto Adige, morti tre alpinisti sulla Cima Vertana
Valanga in Alto Adige, morti tre alpinisti sulla Cima Vertana
Montagna: valanga in Alto Adige, 3 morti
Ucraina lancia controffensiva a Pokrovsk: "Stiamo respingendo truppe russe"
Ucraina lancia controffensiva a Pokrovsk: "Stiamo respingendo truppe russe"
Harrison Ford: "Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci"
Harrison Ford: "Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci"
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
Ippica, Stoppini (Snai): "L''Orsi Mangelli' torna a Milano, a San Siro il grande trotto"
Ippica, Stoppini (Snai): "L''Orsi Mangelli' torna a Milano, a San Siro il grande trotto"
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo
Udinese-Atalanta 1-0, al Bluenergy Stadium decide Zaniolo
Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn
Milan-Roma in diretta tv e streaming gratis su Dazn
Almasri, Italia risponde a Cpi: "Magistratura può sollevare conflitto attribuzione a Consulta"
Almasri, Italia risponde a Cpi: "Magistratura può sollevare conflitto attribuzione a Consulta"
Colpi di mannaia contro moglie e figlio, arrestato 48enne a Prato
Colpi di mannaia contro moglie e figlio, arrestato 48enne a Prato
Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi - Match in diretta
Sinner-Zverev, oggi semifinale Atp Parigi - Match in diretta

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
    Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia
    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi