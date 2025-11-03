Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
03 Novembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell’oro blu

|3 Novembre 2025

(Adnkronos) - Acqua più preziosa del petrolio in Medio Oriente dove l'approvvigionamento idrico sta diventando sempre più critico, in particolare in Giordania e in Iraq, colpiti dalle crisi climatiche e migratorie. La Svizzera assicura di voler mettere a disposizione le proprie competenze in questo settore, come ha indicato il consigliere federale Ignazio Cassis recentemente in visita nella regione.  L'Iraq, che conta 46 milioni di abitanti, si rifornisce di acqua principalmente attraverso il Tigri e l'Eufrate. Ma questa risorsa negli ultimi anni tende a scarseggiare. La situazione è particolarmente critica per l'agricoltura. "L'acqua è ormai più importante del petrolio", ha detto a Keystone-Ats il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) a margine del suo tour in Medio Oriente la scorsa settimana. Sono più le guerre che scoppiano per l'acqua che per il petrolio, ha fatto notare. L'Asia centrale e il Medio Oriente sono particolarmente colpiti da questo fenomeno. Il ticinese ha dichiarato di voler rafforzare i programmi esistenti sul posto, senza fornire cifre precise. Anche la presidente del Consiglio nazionale Maja Riniker (Plr/Ag), che ha accompagnato Cassis nel viaggio, è rimasta colpita dalla rilevanza dell'acqua in questa regione. "Questo tema è stato onnipresente nei miei incontri con i miei omologhi, in particolare in Giordania e in Iraq", ha raccontato. La deputata intende portare la questione all'attenzione del parlamento una volta terminato il suo mandato di prima cittadina della Confederazione a dicembre. Come Cassis, ritiene che la Svizzera possa contribuire con il proprio know how. "Le proiezioni relative allo stress idrico, ovvero quando la domanda di acqua supera le risorse disponibili, mostrano effettivamente che la regione del Medio Oriente è direttamente toccata", sottolinea Christian Bréthaut, direttore scientifico del Geneva Water Hub e professore associato di buon governo idrico all'università di Ginevra. Il Geneva Water Hub è un istituto di ricerca e politica idrica con sede nella città di Calvino. Fondato dalla Confederazione e dall'ateneo ginevrino, si occupa in particolare di diplomazia dell'acqua per prevenire e risolvere i conflitti legati all'oro blu. La Svizzera attualmente offre sostegno tecnico e diplomatico nella gestione delle risorse idriche nel mondo attraverso la sua linea d'azione Blue Peace. Una filiale è presente in Medio Oriente. L'iniziativa mira a facilitare il processo di dialogo tra gli Stati della regione. Uno dei suoi attori chiave è la Turchia, dove nascono Eufrate e Tigri, spiega Bréthaut. Il Paese è molto più stabile rispetto all'Iraq o alla Siria, che hanno minori capacità di reazione. Si avvertono tensioni: le autorità irachene hanno più volte attribuito alle dighe lungo i due fiumi situate in territorio turco la significativa riduzione della loro portata. Baghdad afferma di ricevere oggi meno del 35% della quota d'acqua di questi due fiumi assegnata al Paese, i cui sistemi di gestione delle risorse idriche sono carenti. La situazione è critica anche in Giordania, una delle nazioni più povere al mondo in termini di risorse idriche. Il paese si trova in una situazione particolarmente difficile a causa dell'afflusso di rifugiati, soprattutto siriani. Alcuni anni fa Berna ha sostenuto l'apertura di un centro di diplomazia dell'acqua nella capitale Amman. Queste iniziative nel settore cruciale dell'acqua consentono alla Svizzera di esercitare un'influenza nella regione, che riveste un interesse strategico sempre più importante? "Certamente", risponde Bréthaut. "Ma il paese si concentra maggiormente sui suoi buoni uffici, nonostante sia molto competente nella gestione delle risorse idriche". I buoni uffici sono stati uno dei temi principali affrontati durante la visita di Cassis in Iraq. Il paese, in fase di ricostruzione dopo decenni di guerra, vuole posizionarsi come mediatore.  Per quanto riguarda il timore che possano scoppiare guerre per l'acqua, Bréthaut constata un cambiamento. La presa in ostaggio della diga di Mosul in Iraq da parte del sedicente Stato islamico (Isis) nel 2014 è stato uno dei primi segnali d'allarme che un'infrastruttura idrica può essere utilizzata come arma di guerra, spiega. Questo tipo di attacchi, finora tabù, si è poi ripetuto in altri conflitti, come in Ucraina, Sud Sudan e Siria. "Detto questo, dal 1940 sono scoppiati una trentina di conflitti legati all'acqua, contro oltre 300 accordi firmati", afferma lo specialista.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Giovedì 6 novembre a Mirandola, un incontro sul futuro di Aimag
L'iniziativa
Giovedì 6 novembre a Mirandola, un incontro sul futuro di Aimag
Alle 20.30 nella Sala del Municipio.
Trofeo delle Regioni di hockey in line: trionfo per la selezione femminile Under 18 dell'Emilia-Romagna
Sport
Trofeo delle Regioni di hockey in line: trionfo per la selezione femminile Under 18 dell'Emilia-Romagna
Ottimi risultati anche per le altre formazioni con Under 10, Under 12 e Under 14, che conquistano tutte e tre un secondo posto
Fondazione di Modena, nel 2026 erogazioni per oltre 21 milioni di euro
I dati
Fondazione di Modena, nel 2026 erogazioni per oltre 21 milioni di euro
In crescita di 900mila euro rispetto al 2025.
ITINERARI CURIOSI | A Cavezzo un viaggio tra le stelle, a due passi da casa
Rubrica
ITINERARI CURIOSI | A Cavezzo un viaggio tra le stelle, a due passi da casa
Il telescopio principale, con i suoi 40 cm di diametro, è attivo da cinquant’anni e ha contribuito a importanti osservazioni astronomiche.
Aumento accise sul gasolio, Fita Cna Modena: "Durissimo colpo per micro, piccole e medie imprese"
L'osservazione
Aumento accise sul gasolio, Fita Cna Modena: "Durissimo colpo per micro, piccole e medie imprese"
"Chiediamo un immediato passo indietro e metteremo in campo tutte le azioni di tutela sindacale del settore" afferma il presidente dell'associazione di categoria Tangerini
Settimana delle cure palliative, doppio appuntamento a San Possidonio e Carpi
L'appuntamento
Settimana delle cure palliative, doppio appuntamento a San Possidonio e Carpi
Si inizia martedì 11 novembre con la Festa di San Martino
Riduzione, recupero e riutilizzo rifiuti, dalla Regione 20 milioni di euro per sostenere 63 progetti
La novità
Riduzione, recupero e riutilizzo rifiuti, dalla Regione 20 milioni di euro per sostenere 63 progetti
Approvato l’esito del bando regionale 2025 in Emilia-Romagna
Regione e Anci insieme per valorizzare le produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna
L'incontro
Regione e Anci insieme per valorizzare le produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna
Al via un protocollo d’intesa
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell'oro blu
Medio Oriente in crisi d’acqua: la sfida della Svizzera contro la guerra dell'oro blu
Trump: "Usa riprenderanno test con armi nucleari. Cina e Russia li fanno e non lo dicono"
Trump: "Usa riprenderanno test con armi nucleari. Cina e Russia li fanno e non lo dicono"
Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev
Ucraina, Trump dice no ai missili Tomahawk per Kiev
Per camminare bene bisogna seguire 5 regole dalla testa ai piedi
Per camminare bene bisogna seguire 5 regole dalla testa ai piedi
Milan-Roma 1-0, Dybala tira rigore e si fa male. Cos'è successo
Milan-Roma 1-0, Dybala tira rigore e si fa male. Cos'è successo
Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween
Torino, 15enne invalido rapito e torturato per ore nella notte di Halloween
Germania, nuovo stop ai voli per avvistamento di un drone: stavolta si ferma l'aeroporto di Brema
Germania, nuovo stop ai voli per avvistamento di un drone: stavolta si ferma l'aeroporto di Brema
Terremoto oggi in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3 nel nord del Paese
Terremoto oggi in Afghanistan, scossa di magnitudo 6.3 nel nord del Paese
Sinner, trionfo e regalo al 'bambino portafortuna'. Il gesto di Jannik per il super tifoso a Parigi
Sinner, trionfo e regalo al 'bambino portafortuna'. Il gesto di Jannik per il super tifoso a Parigi
Una coppia con figli e altri piccoli criminali, ecco chi sono gli autori del colpo al Louvre
Una coppia con figli e altri piccoli criminali, ecco chi sono gli autori del colpo al Louvre
Steven Tyler diffida il borgo calabrese dei nonni: "Per il museo del rock non usino il mio nome"
Steven Tyler diffida il borgo calabrese dei nonni: "Per il museo del rock non usino il mio nome"
Musetti, Auger Aliassime rinuncia a Metz e le Atp Finals tornano possibili. Ecco come
Musetti, Auger Aliassime rinuncia a Metz e le Atp Finals tornano possibili. Ecco come
Serie A, oggi Milan-Roma - Il big match in diretta
Serie A, oggi Milan-Roma - Il big match in diretta
Ballando con le stelle, Fialdini e l'infortunio: "Risonanza magnetica e saprò"
Ballando con le stelle, Fialdini e l'infortunio: "Risonanza magnetica e saprò"
Sprofondo Fiorentina, il Lecce vince 1-0 al Franchi e Pioli sempre più a rischio
Sprofondo Fiorentina, il Lecce vince 1-0 al Franchi e Pioli sempre più a rischio
Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi
Sinner, ecco quanto vale il trionfo a Parigi
Sinner torna sul trono: "Grazie al mio team, mi spinge sempre oltre il limite"
Sinner torna sul trono: "Grazie al mio team, mi spinge sempre oltre il limite"
Torino-Pisa 2-2, doppietta di Moreo poi la rimonta granata
Torino-Pisa 2-2, doppietta di Moreo poi la rimonta granata
Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. L'ex allenatore aveva 84 anni
Calcio in lutto, è morto Giovanni Galeone. L'ex allenatore aveva 84 anni
Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf
Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | A Cavezzo un viaggio tra le stelle, a due passi da casa
Rubrica - Il telescopio principale, con i suoi 40 cm di diametro, è attivo da cinquant’anni e ha contribuito a importanti osservazioni astronomiche.
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.

SALUTE

Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"
Tumori, oncologo Di Maio: "Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma"
Tumori, oncologo Di Maio: "Collaborazione tra specialisti cruciale anche in epatocarcinoma"
Influenza, primo bollettino: "427mila infezioni respiratorie in 7 giorni, in linea con il 2024"
Influenza, primo bollettino: "427mila infezioni respiratorie in 7 giorni, in linea con il 2024"
Aieop: "Società scientifiche fondamentali per pazienti con emoglobinopatie"
Aieop: "Società scientifiche fondamentali per pazienti con emoglobinopatie"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    De Longhi (Samsung Italia): "Il futuro del gaming passa attraverso Samsung"
    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Scienza, Moschella: "Quella pura è la radice di ogni progresso, anche tecnologico"
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
    Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia
    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi