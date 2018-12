In dirittura di arrivo la nuova scuola media di Concordia

CONCORDIA SULLA SECCHIA – In dirittura di arrivo la nuova scuola media di Concordia. Lo annuncia il Comune di Concordia spiegando che sono in via di ultimazione i lavori eseguiti dal Consorzio Integra di Bologna per la realizzazione della nuova scuola media “Barbato Zanoni”.

Il cantiere interessa una porzione dell’area precedentemente occupata dai Moduli Abitativi Provvisori, già bonificata dalle relative opere di urbanizzazione.

Il nuovo edificio scolastico ospita 14 aule didattiche (di cui 6 da m2 50 e 6 da m2 60 e 2 aule morbide da m2 30) che per una migliore funzionalità sono state collocate tutte al piano terra consentendo da ognuna di esse l’accesso diretto sull’area esterna. Sempre al piano terra sono previsti spazi per la sala insegnanti, la sala per colloqui con i genitori, l’ufficio presidenza e diversi locali per il personale e le attrezzature di servizio. Al piano primo sono invece disposti i laboratori: arte da 90 m2 , scienza da m2 120, multifunzionale da m2 120, un’aula per la musica da m2 100 e un’ulteriore aula morbida da m2 30.

Per consentire la massima flessibilità d’uso, negli ampi laboratori e nelle aule morbide, sono presenti pareti mobili. In appendice all’edificio di due piani, con un volume a tutta altezza, è stata realizzata un’aula magna da m2 330 con capienza di 270 persone che potrà essere fruita dalla collettività, senza intralciare le attività scolastiche in quanto dotata di ingresso indipendente. Le aree esterne saranno attrezzate a verde e dotate di parcheggio auto e biciclette. Sul lato nord sarà realizzata anche una piccola pista di atletica per le attività di corsa e salto in lungo.

L’edificio è stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza sismica e strutturale con una classificazione superiore a quella prevista dalla normativa per gli edifici scolastici. Dal punto di vista energetico sono stati adottati impianti e componenti edilizi performanti per raggiungere la classe energetica A4+, anche attraverso l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici e solari). Per il superamento delle barriere architettoniche, oltre ai consueti accorgimenti, la pavimentazione è stata dotata di percorsi tattili per ipo e non vedenti, sia all’esterno che all’interno dell’edificio scolastico. La nuova scuola media prevede un costo di 3 milioni e mezzo di euro a carico della struttura commissariale regionale con cui il comune di Concordia ha stretto una apposita convenzione.

Il percorso intrapreso porterà alla completa riprogrammazione della rete scolastica comunale, che prevede anche la rimodulazione delle attuali scuole per essere dedicate esclusivamente a scuola elementare e la demolizione della palestra di via Togliatti con ricostruzione in loco di una nuova palestra riqualificando l’area antistante in connessione con lo spazio occupato dal nuovo centro aggregativo.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...