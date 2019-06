Cispadana, Ganzerli (Pd): “Non possiamo permetterci di partire da capo con nuovi progetti”

MIRANDOLA – “Non possiamo permetterci di partire da capo con nuovi progetti”. Così Roberto Ganzerli,consigliere comunale del Pd a Mirandola, commenta le dichiarazioni dei tre sindaci di centrodestra di Mirandola, San Felice e Finale che chiedono una strada a scorrimento veloce se non parte al più presto il progetto di autostrada. Scrive Ganzerli:

Il centro sinistra si prepara a sedere nei banchi dell’opposizione. Per quel che mi riguarda dovrà essere una azione politica che tiene sempre e comunque al bene della città. Non si deve rinunciare ai valori che ci hanno ispirato nel confezionare un programma che può essere ancora in certe parti realizzato. Occorre confrontarsi sulle proposte del governo senza pregiudizi per accoglierne le parti migliori ma non faremo sconti a nessuno e di nessun genere su quello che riterremo dannoso o sconveniete per la nostra comunità

. A questo proposito, sulla Cispadana, ho letto sulla stampa le dichiarazioni dei sindaci dell’area Nord della destra (Mirandola, S. felice e Finale) e sono molto preoccupato perchè è passato un messaggio disarticolato e disomogeneo. Come detto in campagna elettorale appoggerò chi vuole l’autostrada entro un anno, mentre non possiamo permetterci di partire da capo con nuovi progetti. Aspetto conferme ufficiali, non solo da parte dei singoli comuni , ma anche dall’Unione dei Comuni, prima di dare altri giudizi politici. Sosterremo solo chi chiederà a gran forza l’avvio dei cantieri”