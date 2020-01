Per la Giornata della Memoria a Finale visite guidate al cimitero ebraico e un convegno

Per la Giornata della Memoria a Finale domenica visite guidate al cimitero ebraico e un convegno. In vicolo Gozzi appuntamento domenica alle ore 11 per essere accmpagnati da una guida che racconterà la storia del cimitero. Alle 12 è prevista la deposizione di fiori.

Il convegno è previsto alle 16, in biblioteca. Nunzia Manicardi presenterà due libri da lei dedicati all’editore modenese Angelo Fortunato Formiggini, che il 29 novembre ‘38 si lanciò dalla Ghirlandina per protestare contro le leggi razziste promulgate dal fascismo, che lo avevano privato dei diritti civili e politici.

