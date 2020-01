“La matematica del cuore”, il nuovo libro di Eliselle e Pellizzari

Si intitola “La matemica del cuore”, il nuovo libro di Eliselle, al secolo Elisa Guidelli, scrittrice modenese e collaboratrice su Sul Panaro.net, ha scritto con Alessandro Nicolò Pellizzari. Il tour di presentazione inizia il 16 febbraio, prima, alle 11, alle Feltrinelli di via Farini a Parma, poi alle 17 all’Archer di Modena. Data successiva, il 18 marzo alla Ubik-Libraccio di Ferrara.

Come fa un sentimento complesso come l’amore a rientrare nelle regole della matematica? Come si spiega l’assenza con un assioma, la gelosia con un’equazione, il due di picche con il peso specifico, la fedeltà con un teorema, la confusione con la radice quadrata? La verità è che, nonostante l’unicità delle persone, le dinamiche di chi ama tendono a ripetersi.

O meglio, i maschi tendono a ripetersi. Le donne sono le variabili. Più o meno divertenti, esigenti, impazzite. A partire da questo assunto Alessandro Pellizzari, il cui blog supera il milione di lettori l’anno, elabora da tempo una sua «epidemiologia della coppia», che pone tanti problemi, svela qualche soluzione, ci rappacifica con le nostre debolezze, e anche con le nostre illusioni.

A rispondergli, in un controcanto preciso e festoso, la voce limpida di Eliselle: donna, libera, senza peli sulla lingua. E convinta che, al di là di mariti e amanti, di seriali e sposatini, di boomerang e narcisi, le donne abbiano a disposizione l’arma imbattibile della sorellanza.

In queste pagine scopriremo come neutralizzare i maschi bugiardi e come calcolare l’area del triangolo, i dieci motivi per essere fedeli e i dieci motivi per essere infedeli, la geometria delle passioni e l’algebra del desiderio. Conosceremo il mammone e il vampiro, la gattamorta e la schizzinosa, gli amanti per gioco, per caso, per sempre. Per scoprire alla fine che – seguendo alcune semplici regole e tenendo ben aperti gli occhi – l’amore è amore solo se tornano i conti, solo se ci fa stare bene.

Prefazione di Manuela Porta.

