MIRANDOLA – L’avvocata di Mirandola Elisabetta Aldrovandi tra le 100 donne più influenti per la rivista F. Il settimanale ha messo in piedi la rassegna delle 100 donne che in Italia combattono in prima linee le battaglie nello sport, nello spettacolo, nella scienza, nella società per avere un mondo migliore.

La Aldrovandi, scrive il giornale, “aiuta le vittime di reato ad orientarsi nel lento ecomplesso sistema legale italiano e ottenere finalmente giustizia”.

Avvocata di Modena, presidente dell’Osservatorio nazionale sostegno vittime e docente di crimonologia al Campus Ciels, la mirandolese è anche Garante per la tutela delle vittime di reato in Lombardia. “Ha saputo mettere a fuoco un tema trascurato come la giustizia e cioè il bisogno di aiuto – scrive la rivista – di persone che hanno subito un torto e non sanno orientrarsi nella complessità delle azioni penali e civili del nostro Paese”.

Commenta la Aldrovandi:

Grazie al settimanale F per avermi inserito tra le 100 donne dell’anno 2019 come “eroina del quotidiano”, fra star internazionali della musica, dello spettacolo, dello sport, della politica.

Grazie per aver dato voce e riconosciuto l’importanza delle Vittime e delle loro battaglie. È per me un onore immenso, che mi riempie il cuore. Soprattutto perché vengo da un paesino di campagna, non sono “figlia di” e non ho mai chiesto nulla. Non per me, almeno. Ma sono fiera del mio sudore e delle mie origini fatte di terra e di fatica. Ogni giorno di più.

