Oscurano le telecamere e tentano di svaligiare il bancomat a Soliera

Oscurano le telecamere e tentano di svaligiare il bancomat. E’ accaduto nella note tra lunedì e marteì’, attorno alle ore 2.15 a Soliera. Ignoti hanno manomesso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza della banca Credem di Soliera e tentando successivamente di forzare la bocchetta erogatrice del denaro del dispositivo Atm.

Non è improbabile che il danneggiamento sia stato fatto per utilizzare esplosivo o gas per forzare definitivamente l’apparecchiatura. Probabilmente proprio la tempestiva segnalazione giunta al 112 e l’invio immediato di autoradio ha impedito che il furto venisse portato a conclusione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carpi.

