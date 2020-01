A San Martino Spino arriva Palma Costi

SAN MARTINO IN SPINO – L’Assessora Palma Costi, di nuovo candidata PD al Consiglio Regionale, terrà un incontro a San Martino in Spino per incontrare gli elettori. Il ritrovo è previso il 18 gennaio 2020 alle ore 16 davanti alla Chiesa di San Martino in Spino.

