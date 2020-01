Torna la gara di mattoncini Cyber Bricks a San Felice

Torna la gara di mattoncini Cyber Bricks a San Felice. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati, per le famiglie e per i più piccoli, che potranno passare due giorni in un’atmosfera magica e divertente che hanno come protagonisti i famosi mattoncini!

Costruire divertendosi, in un ambiente colorato, dove adulti e bambini possono dar sfogo alla loro fantasia e creatività. Oltre 10.000 mattoncini, ampia zona di gioco libero, tavoli di abilità e premiazione finale.

Grazie alla partecipazione di associazioni MOCBRICKS e FRILAB la manifestazione si arricchirà di alcune novità come la robotica con i mattoncini più famosi del mondo!

Tutto questo a San Felice sul Panaro con il patrocinio del Comune, presso il Palaround Table: sabato 25 gennaio dalle 15.30 alle 19.00 e domenica 26 gennaio dalle 10.30 alle 19.00.

E se vuoi partecipare alla gara contattaci per il regolamento!

Per info: 320/0741620

segui su FB facebook.com/Comitato-Scuola- San-Felice-467936900227413/

