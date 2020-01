Umberto Pelizzari a Bomporto tiene lo stage di apnea

BOMPORTO – Mercoledì 15 gennaio, dalle 15:30 alle 22:30, presso la piscina “Darsena” di Bomporto si svolgerà uno stage con studenti, allievi e atleti tenuto dal primatista mondiale Umberto Pelizzari.

L’evento sarà suddiviso in tre sezioni: la prima dalle 15:30 alle 16:30 sarà rivolta ai ragazzi delle scuole medie del comprensorio e avrà come tema “il mare e gli oceani”, mentre la seconda e la terza sezione, dalle 17:00 alle 22:30, sono rivolte ad allievi ed atleti e tratteranno in ordine nozioni di teoria sull’allenamento in aula e pratica di statica e dinamica in piscina.

Lo stage è organizzato da ASD “Bomporto Apnea”, associazione sportiva che si occupa di diffondere nel nostro territorio la disciplina dell’apnea. L’associazione, oltre a promuovere corsi di apnea e allenamenti, organizza eventi su argomenti specifici, con l’aiuto di esperti e campioni della disciplina, come in questo caso.

L’arrivo di questo grande campione, rende onore al nostro territorio e alla sua tradizione sportiva, confermando l’ampio panorama di discipline che possiamo vantare.

Sarà una bellissima occasione per incontrare personalmente Umberto Pelizzari e per promuovere l’apnea nella nostra zona. In particolar modo quest’anno è data occasione agli alunni delle scuole di Bomporto, Bastiglia e Ravarino di conoscere i segreti e le curiosità che si annidano sotto i mari e gli oceani raccontate da uno dei massimi esperti della materia.

Una vita all’ultimo respiro quella di Umberto Pelizzari, classe 1965. Cominciata quasi 30 anni fa con un saldo di oltre 15 primati mondiali: era il 10 novembre 1990 quando nelle acque di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba, stabilì il suo primo record mondiale di apnea profonda in assetto costante toccando quota -65 metri e battendo di tre metri il primato stabilito dall’eterno rivale, Pipin Ferreras, appena due mesi prima. Questa data costituirà l’inizio di una sfida “all’ultimo respiro” tra questi due atleti che monopolizzeranno il mondo dell’apnea per i successivi 15 anni.

Negli anni successivi batterà tutti i record mondiali; i suoi primati: -80 metri in assetto costante, -131 metri in assetto variabile regolamentato, -150 metri in assetto variabile assoluto no limits.

Ritiratosi dalle scene agonistiche, Umberto Pelizzari ha intrapreso l’attività di tecnico e docente senza disdegnare numerose esperienze televisive in veste di divulgatore nei format ” Linea Blu “, “Sai Xchè?”, ” Lo Show dei Record”, ecc

E’ attualmente impegnato come giornalista e reporter televisivo in programmi di divulgazione scientifica e sull’ambiente marino.

Ha creato la scuola “Apnea Academy” per la diffusione, la didattica e la ricerca dell’apnea subacquea a livello mondiale.

Collabora come formatore e docente per i G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale), il reparto d’élite dell’Arma dei Carabinieri.

E’ stato nominato dal Ministero degli Interni quale componente del corpo docenti dei corsi per sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Dal 2006 è Docente presso la Scuola Normale Superiore S.Anna di Pisa, al Master di secondo livello di Medicina Subacquea ed Iperbarica.

Da settembre 2013 Umberto è Docente del master in medicina subacquea ed iperbarica del Consorzio Universitario di Trapani, polo didattico dell’Università di Palermo.

