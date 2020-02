Coronavirus, tre i contagiati a Carpi: sono familiari del manager

Coronavirus, 26 febbraio. A Carpi le persone positive al Covid-19 sono tre. L’aggiornamento è di ieri sera e include i due nuovi casi, che sono i familiari del manager della Garc, due uomini di 37 e 50 anni che sono in quarantena insieme ad altre persone vicine al paziente uno, già ricoverato al Policlinico di Modena. Come spiega il sindaco Bellelli questi casi erano già in quarantena e dunque il contagio è circoscritto. Per quanto riguarda le misure adottate e le varie chiusure, il primo cittadino ribadisce che non bisogna restare chiusi in casa, ma adottare tutte le necessarie precauzioni.

La Giunta comunale di Carpi ha ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure specifiche di tutela della popolazione rispetto a quanto già in vigore a livello regionale. Annullato il tradizionale mercato in piazza Martiri giovedì 27 e sabato 29 febbraio; è stata inoltre decisa la chiusura di tutti gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, eccetto l’impianto in uso al Carpi Calcio, a condizione che la società effettui la sanificazione di spogliatoi e locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL. Altre limitazioni riguardano funerali e matrimoni, che potranno essere tenuti purché con un limitato numero di partecipanti. Chiuse poi le postazioni Internet presso il Quicittà, le sale studio, riviste e postazioni internet della biblioteca “Loria”, che sarà comunque aperta al pubblico per i servizi di consultazione e prestito; sospeso anche il libero accesso all’ufficio anagrafe nella giornata di giovedì 27 febbraio. ‘Il Comune invita inoltre i gestori dei pubblici esercizi e degli altri locali aperti al pubblico (circoli, centri culturali, ecc.) a evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi, invito che vale anche per tutti i servizi pubblici aperti al pubblico’ – chiude la nota.

ciò non significa che i cittadini devono chiudersi in casa: venite a fare due passi in centro, bar e negozi sono aperti, adottate le precauzioni previste ma non abbiate paura delle altre persone». I carpigiani possono quindi tranquillamente andare a bere un caffè in un bar o mangiare al ristorante adottando alcune precauzioni come lavarsi spesso le mani ed evitare di toccarsi naso, bocca e occhi. «Attenetevi a piccole regole ma ricordate che il nemico sono le fake news e le speculazioni, non dobbiamo combattere la malattia in quanto tale ma le situazioni di panico».

Con i due nuovi casi di Carpi si contano 26 i casi di positività in Emilia-Romagna: 18 a Piacenza, 4 a Parma, 3 a Modena e 1 a Rimini.

USL, le informazioni ai cittadini. Le Aziende sanitarie modenesi, in collaborazione con Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, FIMMG – Federazione Medici di Medicina Generale e FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri, hanno predisposto uno schema, diffuso nella giornata di oggi, con i numeri utili per contattare le autorità sanitarie in merito al coronavirus, al fine di informare in maniera corretta i cittadini sui percorsi da utilizzare nelle diverse circostanze che si possono verificare. La raccomandazione in caso di sintomatologia (febbre e sintomi respiratori) collegabile al Coronavirus è di non accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, ospedale, ambulatori, ma di contattare il proprio medico di medicina generale o, in caso di sintomatologia grave o situazioni di emergenza, il numero 118. Come prevede l’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Emilia-Romagna, è stato limitato in tutte le strutture l’accesso dei visitatori alle aree di degenza a una sola persona per ciascun paziente. Un provvedimento simile è stato adottato anche per le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017