Giornata contro lo spreco alimentare, Camposanto in prima fila

Giornata contro lo spreco alimentare, Camposanto in prima fila. Come spiega l’assessora Ursula Da’gata, “in occasione della giornata mondiale contro lo spreco alimentare, l’Amministrazione Comunale ha aderito concretamente alle iniziative messe in atto dalla Rete degli Assessori alla Gentilezza.

“Nel piatto metto solo quello che mangio”, “il piatto viola della gentilezza” e “buon appetito piatto pulito” sono stati i motti utilizzati per sensibilizzare i bambini e i ragazzi delle scuole, i supermercati e i clienti dei ristoranti del paese, già attivi sulla lotta agli sprechi.

Vogliamo ringraziare gli insegnanti e tutti i gestori che hanno accolto con piacere la proposta di esporre le locandine nelle mense scolastiche e all’interno dei loro locali per mantenere sempre vivo un tema attuale e sentito.

Grazie Supermercato Sigma, Pizzeria Il Pescatore, Trattoria Stella, Trattoria da Moi, Agriturismo Ai Quatar Canton, Agriturismo Da Camillo, Agriturismo Le Gazze, Antica Osteria il Bottegone”.







