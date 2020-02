Lambrusco e griglia, da Bomporto una ricetta contro il coronavirus

BOMPORTO – In tempi di ansie e preoccupazioni, alle volte anche un po’ troppo esagerate, ci ha pensato Lorenzo Lucchini dell’Osteria con Griglia “Panaria Bassa” a offrire una soluzione. Lo ha fatto attraverso la pagina Facebook della sua attività con un post divertente che propone una ricetta a suo dire infallibile contro il virus: l’intramontabile Lambrusco. Riportiamo in versione integrale il post:

ANTIVIRUS!

Adesso che abbiamo il vaccino vi aspettiamo tutti per la terapia di gruppo!!

Giusto per sdrammatizzare un po’ e ricordarsi che con la buona cucina e il metodo della nonna si campa più di cent’anni !!

Due fette di un buon salame con un bel calice di vino assieme alla famiglia o agli amici parlando e lasciandosi alle spalle le paure che il mondo mediatico sta incessantemente incalzando!!

Questa è la nostra terapia e nessuno, ripeto, NESSUNO potrà mai togliercela!

Da assumere ai pasti tre volte al dì !!

Attenzione potrebbe provocare smodata ilarità e assordanti risate!! Usare con moderazione!

Per prenotare le ricette telefonate in osteria!!