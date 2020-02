Meschieri, perplessità sulla credibilità dell’iniziativa raccolta rifiuti

MIRANDOLA – Marcello Meschieri, responsabile comunicazione dei Giovani Democratici della Bassa Modenese, si è fatto portavoce e ha espresso il parere dei GD in merito all’iniziativa di raccolta dei rifiuti che si terrà sabato 22 a Mirandola:

“In merito all’iniziativa di raccolta dei rifiuti che si terrà sabato a Mirandola, che vede tra gli artefici l’Onorevole Golinelli, come Giovani Democratici della Bassa Modenese riteniamo necessario esprimere qualche perplessità sulla credibilità di questa.

Noi, come altre associazioni del territorio, facciamo questo genere di iniziative da tempo; ciononostante non ci limitiamo alle giornate di pulizia, che sono uno strumento importante, ma facciamo anche proposte concrete come quelle bocciate dallo stesso Onorevole in UCMAN qualche settimana fa che riguardavano l’istituzione di una commissione ambientale e la riduzione dell’utilizzo della plastica.

Tale iniziativa sembra l’ennesima mossa elettorale studiata a tavolino, come la lista “Giovani per l’ambiente” creata ad arte per raccogliere voti alle elezioni regionali, per porre rimedio alla gaffe che ha regalato dichiarando che il riscaldamento globale sia frutto esclusivamente delle paludi e dei vulcani.

Oltre a ciò, il Deputato oggi invita a partecipare quei giovani che fino a qualche settimana fa bollinava come gretini. Ma che non si preoccupi: quando presenteremo la nostra mozione in Consiglio comunale di Mirandola avrà modo di votare a favore, dimostrando di aver realmente cambiato idea sulla questione ambientale.”