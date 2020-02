Mirandola, “Dentro l’autismo. Sentirti lontano ma saperti vicino”

MIRANDOLA – Da Marzo a Mirandola è in partenza un ciclo di incontri, a cadenza quindicinale, dedicato a genitori di bambini con autismo.

I gruppi di Parent Training, attivi già su altri territori, hanno dato ottimi risultati in termini di miglioramento delle capacità genitoriali e del benessere del nucleo familiare.

Il gruppo è pensato per accogliere le coppie di genitori i cui figli hanno ricevuto una diagnosi di autismo e che cercano uno spazio di crescita e condivisione sull’educazione e sullo sviluppo dei figli.

Gli incontri, svolti in parte in modalità frontale, condividendo informazioni e in parte in modalità laboratoriale, coinvolgendo e attivando i partecipanti, avranno l’obiettivo di creare uno spazio in cui possano emergere e rinforzarsi le risorse dei genitori nella gestione dello sviluppo del bambino con sindrome autistica. Ci sarà la possibilità di confrontarsi e condividere le difficoltà, i dubbi e le preoccupazioni che riguardano la sfera educativa per poter sviluppare anche nuove capacità.

Parallelamente il gruppo vuole essere uno spazio di confronto e supporto per il benessere dei genitori stessi che, come rilevano numerosi studi, tendono a vivere la diagnosi e le fasi successive in un progressivo isolamento. L’idea è che gli incontri non abbiano solo un valore educativo, ma anche un lato più umano, che accolga e guardi le fatiche e il sentirsi impreparato del genitore.

I gruppi sono tenuti da due professioniste impegnate sul territorio.

La dr.ssa Francesca Franco, pedagogista e analista del comportamento, con esperienza pluriennale all’interno di centri specializzati nell’ambito, si occupa di consulenze rispetto a programmi intensivi comportamentali (A.B.A.) per l’autismo. Nel ciclo di incontri il suo intervento si focalizzerà sul trasferimento ai genitori di conoscenze sull’autismo e strategie comportamentali.

La dr.ssa Francesca Bonfatti, psicologa psicoterapeuta sistemica integrata, lavora sul territorio da anni e si occupa di individui, coppie e genitori, focalizzando l’attenzione sul benessere della persona, della famiglia e delle relazioni. Nel ciclo di incontri i suoi interventi si focalizzeranno sul supporto e sul benessere dei genitori.

Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati

Per info e iscrizioni contattate:

Dr.ssa Francesca Franco 340 2728863

Dr.ssa Francesca Bonfatti 340 3748101

mail: parent.trainingautismo@gmail.com

