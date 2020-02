Sorbara, la giornalista Floriana Bulfon parla dei Casamonica

Sarà la giornalista Floriana Bulfon la prima ospite della rassegna “Ora Legale”. La penna di “Repubblica” e inviata Rai inaugurerà domenica 16 febbraio alle 17.30 il ciclo di incontri promosso e organizzato dal Comune di Bomporto, in collaborazione con la onlus Rock No War, presso la Casa della Legalità “Ilaria Alpi” di Sorbara.

Intervistata da Pierluigi Senatore, curatore della rassegna, la giornalista che per “L’Espresso” e “La Repubblica” si occupa di inchieste legate ai clan dei Casamonica presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Casamonica. La storia segreta” (edito da Rizzoli, con prefazione di Giuseppe Pignatone), nel quale racconta la storia criminale della famiglia che comanda nei quartieri sud-orientali di Roma, Porta Furba, Vermicino, Tor Vergata, Cinecittà, Quadraro e Tor Bella Monaca. A partire dal suo testo, all’interno del quale vengono riportate le gesta, le violenze, il folklore e le dinamiche criminali attraverso atti giudiziari, intercettazioni e la testimonianza diretta dell’autrice, Bulfon racconterà ai presenti la realtà delle periferie della Capitale.

“Ora Legale” è una rassegna di incontri promossa dall’Ufficio Cultura del Comune di Bomporto in collaborazione con la onlus Rock No War ed è curata dal giornalista Pierluigi Senatore, che da anni si occupa di legalità e organizza eventi sul tema. Tutti gli incontri si terranno presso la Casa della Legalità “Ilaria Alpi” di Sorbara e l’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio voluto dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura della legalità sul territorio.

Giornalista d’inchiesta per “L’Espresso” e “Repubblica”, Floriana Bulfon collabora anche con RaiUno e RaiTre su temi legati a criminalità organizzata (per le sue inchieste sui Casamonica ha ricevuto minacce dal clan), terrorismo internazionale, pedofilia e cybersecurity. Tra i suoi lavori, “Grande raccordo criminale” (edito da Imprimatur, 2014), libro che ha svelato in anticipo il sistema di Mafia Capitale, e i docufilm Invisibili (2016) e Vite sospese (2017). Per la sua attività la giornalista friulana ha ricevuto numerosi premi, sia nella sezione carta stampata sia per i reportage tv.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare il Comune di Bomporto telefonando al numero 059-800722 o inviando una mail a sindaco@comune.bomporto.mo.it.

Foto Facebook Floriana Bulfon

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017