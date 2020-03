Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Novi

Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Novi. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Novi

I Frutti della Natura Arianna Telefono 3914319377 e Antonella 3388254935

Alimentari “Pan e salam” Telefono 3478475068 oppure 3924801224 Consegna anche su Rovereto e Sant’Antonio

Il Profumo del PaneTelefono Elena 3333772612 oppure Elisa 3336847128 Consegne anche a Rovereto e Sant’Antonio

Da Livio Telefono3315332149

Gustalo Telefono 059676581 oppure 3356325403

Trattoria Pizzeria I due monelli Telefono 0596787125 Consegna anche nei comuni limitrofi

La bottiglieria Telefono 3401761146

Ghidoni Bevande Telefono 059670100

Pizzeria Luna Rossa Telefono 059 67 75 82 Arriva anche a Sant’Antonio, Fossoli e Rolo

