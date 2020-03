Coronavirus: altre denunce per violazione delle norme di contenimento in tutta la Provincia

MODENA E PROVINCIA, 22 MARZO – Nella mattinata e nel tardo pomeriggio del 22 marzo, le pattuglie dell’arma dei Carabinieri hanno identificato e denunciato a Modena sei persone trovate in giro in violazione delle norme di contenimento del virus.

Nel Paullese, le persone identificate sono state nove, due delle quali, un ventenne e un trentacinquenne sono stati denunciati anche per detenzione di sostanze stupefacenti: sono stati infatti trovati in possesso di una dose di cocaina destinata allo spaccio.

A Sassuolo e comuni limitrofi, le persone denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità sono state 9, una delle quali, un 27enne con precedenti di polizia, è stato sorpreso in giro in Via per Fogliano a Maranello in possesso due coltelli, lunghi 13 e 17 centimetri, quindi denunciato anche per il porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nel Carpigiano, sempre nella giornata di domenica 22 marzo, i Carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità 21 persone identificate in giro a piedi o sui rispettivi veicoli, senza valido motivo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017