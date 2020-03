Domenica 15 marzo 2020 – Coronavirus, Mirandola chiude tutti i parchi e i cimiteri. La decisione è stata presa per evitare gli assembramenti che stavano continuando nonnstantesi ripera da giorniche non si deve uscire da casa. Sabato mattina è stata adottata l’Ordinanza sindacale n.66/2020 che dispone:

📌 dal 14 marzo al 3 aprile 📌

⛔️ divieto di ingresso a tutti i parchi, i giardini e le aree verdi pubbliche

⛔️ chiusura di tutti i cimiteri

⚠️ L’inosservanza di tali divieti sarà punita ai sensi dell’art.650 del codice penale.

———

🏛 apertura della sede comunale dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato (compreso)

👉🏻 garantiti i soli servizi essenziali per pratiche indifferibili:

– ufficio protocollo generale (dal martedì al sabato)

– demografici (martedì, mercoledì, giovedì e sabato)

– ufficio cimiteriale (dal lunedì al sabato)

👉🏻 per tutti gli altri servizi il ricevimento del pubblico avverrà solo previo appuntamento e unicamente per pratiche urgenti e improrogabili

⚠️ consultare il sito del Comune di Mirandola per la verifica puntuale delle attività garantite

⚠️ il servizio centralino-uscerato rimane garantito dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30

☎️ Per informazioni e chiarimenti sulle disposizioni previste dai DPCM 8 – 9 e 11 marzo, il numero 📌 0535.29535 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.00.