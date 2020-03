Cosa fare per il mal di denti col coronavirus?

Cosa fare per il mal di denti col coronavirus? Dal dentista solo per necessità non rinviabili. Le indicazioni sono chiare, solo urgenze. Bisogna rinviare ogni intervento ordinario a dopo il 3 aprile .

E’ però consigliato e necessario mantenere un elevato standard di igiene dentale e gengivale con l’uso costante di spazzolino, dentifricio e scovolino”.

Qual è la tecnica giusta? Se vuoi ottenere la bocca in salute, devi:

Spazzolare prima le facce laterali dei denti.

Inclinare lo spazzolino di 45° rispetto al dente per permettere alle setole di rimuovere la placca sul bordo della gengiva.

Spazzolare orizzontalmente, con poca pressione, per rimuovere la placca con un movimento rotatorio verso il piano incisale o occlusale del dente.

Spazzolare le superfici occlusali dei denti posteriori.

Per rimuovere la placca batterica dai solchi occlusali dei molari e premolari, si fa un movimento avanti e indietro, In questo caso puoi esercitare un p0′ più di forza.

Il filo interdentaleè molto importante e va usato per pulire gli spazi tra un dente e l’altro.

Per pulire sotto la protesi fissa si usa un filo interdentale speciale con una punta più rigida oppure uno spazzolino interdentale.

Quest´ultimo può essere anche utilizzato per pulire gli spazi interdentali ed esiste in diverse forme e grandezze.

In conclusione, “dolori acuti, infezioni quali un ascesso gengivale, traumi o esiti di eventi accidentali -sono alcuni esempi di condizioni cliniche che hanno un carattere di urgenza e che devono poter essere trattate. L’invito è di contattare il proprio dentista per stabilire con lui la regola di comportamento e di eventuale accesso alle cure per ogni singolo caso”.

