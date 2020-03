Dimentica la pentola sul fuoco, denso fumo nero in un appartamento a Finale Emilia

Dimentica la pentola sul fuoco, denso fumo nero in un appartamento a Finale Emilia. E’ accaduto mercoledì atorno all’ora di pranzo, in un condominio su via per Reno Centese.

La padrona di casa stava preparando il pranzo e aveva dimenticato sul fornello della cucina una pentola. Quando se n’è accorta il liquido che c’era nella pentola era già evaporato e il recipente iniziava a bruciare: un denso fumo nero aveva già saturato l’ambiente. Per fortuna la tragedia è stata evitata dall’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio ed evitato il peggio.

