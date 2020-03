L’editoria ai tempi del Coronavirus: intervista all’editore modenese Massimo Casarini

La casa editrice Damster, fondata a Modena nel 2007 da Massimo Casarini, in questi anni ha lavorato in particolare sul web con iniziative e concorsi letterari che hanno prodotto diverse pubblicazioni. Col tempo si sono affinati gli interessi e definite le collane e nel 2011 nasce “I Quaderni del Loggione”, tutta dedicata all’arte culinaria e non solo. Questa collana in particolare è cresciuta nel tempo fino a diventare nel gennaio 2016 una casa editrice con diverse collane editoriali, che oggi organizza eventi come cene in giallo e presentazioni con degustazioni, e persino un Festival del Giallo.

Di recente hanno aperto anche una libreria fisica, in via Piave 60 a Modena, dove vendere ma soprattutto promuovere i libri pubblicati con aperitivi letterari insieme agli autori.

Ma cosa accade a un editore modenese nel periodo della quarantena? Abbiamo chiesto a Massimo Casarini di raccontarci la sua esperienza, in attesa di “riaprirci” al mondo. E ovviamente, invitiamo a leggere i libri delle sue collane, ora disponibili tutte in ebook per venire incontro alle esigenze dei lettori “chiusi in casa”.

Un editore ai tempi dell’emergenza sanitaria: com’è cambiato il suo lavoro da “prima” a “dopo”, e cosa fa “durante”?

Paradossalmente è cambiato poco, nel senso che già da prima si lavora dove capita, casa, ufficio… è indifferente. Una volta che si hanno installati i software per lavorare con un hard disk portatile non si hanno problemi. Manca tutto il discorso dei rifornimenti ai distributori. Essendo le librerie chiuse il mercato è fermo. In questo periodo si sfrutta il tempo per dedicarsi a tutte quelle situazioni lasciate in sospeso… per mancanza di tempo.

L’editoria è sempre stato un settore immerso in un’apparente, infinita crisi, eppure tiene duro: quali sono le ricette per non mollare?

Diciamo che è un settore in evoluzione continua. Se una casa editrice rimane ancorata all’idea che i libri si vendano in libreria, chiude presto. Ogni giorno bisogna inventarsi nuove occasioni per vendere i libri. E soprattutto guardarsi attorno a 360°. Dall’editoria digitale (che prenderà nuovo impulso da questa situazione sanitaria) al coinvolgimento degli autori e dei lettori in festival e concorsi.

Il catalogo è a disposizione on-line: quali sono le letture che suggeriresti di scaricare per cominciare?

Dipende dal lettore. Quasi tutti i nostri libri sono anche in formato digitale, abbiamo accelerato questo processo proprio per questo periodo particolare dove è meglio che anche i corrieri non rappresentino un veicolo di infezione. Con pochi euro si può scegliere un titolo e scaricarselo dal digital store preferito. Per ogni libro del nostro catalogo on line infatti c’è, oltre la scheda libro, la possibilità di leggere gratuitamente il primo capitolo e i links a tutti i digital stores . Quindi suggerisco di fare una bella visita al sito e leggere i primi capitoli. Tra l’altro abbiamo fatto uno store on line unico per i due marchi della casa editrice (edizioni del Loggione e Damster edizioni): www.librisumisura.it

Qualche suggerimento a chi, in questo periodo, sta magari sfruttando il tempo a casa per scrivere.

Sinceramente consiglierei di leggere, prima di scrivere. E poi guardare le occasioni che ci sono in giro. Mi riferisco in particolare ai concorsi.

Al momento siamo in piena emergenza, ma come si studia il piano per riprendere l’attività quando tutto sarà di nuovo tornato alla normalità? Ci sono già progetti che bollono in pentola?

Abbiamo dovuto rivedere tutto il programma dell’anno. Saltate le fiere tra cui Torino (dove quest’anno saremmo andati per la prima volta), si sta già lavorando su due concorsi che manteniamo R come romance ( www.storieromantiche.it ) e GialloFestival ( www.giallofestival.it )

Lo scorso anno sono arrivati quasi 500 romanzi e già quest’anno ne sono arrivati oltre 100. Stiamo leggendo, valutando e ci prepariamo ai tempi che verranno (speriamo migliori)

Un’altra attività di questo periodo e l’attenzione ai social con lo scopo di affermare il nome della casa editrice e la promozione della stessa. Stiamo impostando una newsletter e un canale video dedicato.

Edizioni del Loggione / Damster edizioni

Katia Brentani – Massimo Casarini

I link utili:

https://www.damster.it/

http://www.loggione.it/

http://www.librisumisura.it/

Edizioni del Loggione e Damster Edizioni partecipano a #iorestoacasa e guardo cultura proponendo il progetto online Libri su misura: ogni giorno brevi video dai loro numerosi autori e autrici che presentano un loro lavoro, per stimolare una discussione su un argomento, animando una piazza virtuale a disposizione di tutti gli/le interessat* e far sentire a tutti che non siamo soli, che anche da casa si può parlare di cultura, fare cultura e condividere cultura.

Ci trovate sulla pagina facebook Libri su misura: https://www.facebook.com/librisumisuramodena/

