L’igiene orale ai tempi del coronavirus

Tutto quello che c’è da sapere per una perfetta igiene orale

Negli studi odontoiatrici gli standard di sicurezza abituali sono estremamente elevati e idonei a prevenire non soltanto il COVID-19 ma tutte le potenziali infezioni che potrebbero manifestarsi nella pratica quotidiana. Di conseguenza i pazienti e tutti coloro i quali necessitano di cure odontoiatriche possono continuare a recarsi dal proprio dentista in totale sicurezza. Ma, in seguito al decreto DPCM 11 marzo 2020 che ha esteso la zona rossa a tutto il territorio nazionale, anche nei nostri studi odontoiatrici abbiamo dovuto modificare l’ attività professionale in modo da gestire in maniera responsabile gli accessi gestendo solamente le urgenze. Abbiamo consigliato quindi ai nostri pazienti di procrastinare i trattamenti non urgenti.

Cosa è necessario sapere per garantire una buona igiene orale domiciliare?

È importante lavarsi i denti almeno due/tre volte al giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, per mantenere una buona igiene orale. Un consiglio: dopo aver mangiato alimenti acidi è meglio aspettare una mezz´ora prima di lavarsi i denti altrimenti si rischia di rimuovere lo smalto ammorbidito dall´acido.

Qual è lo spazzolino migliore per l’igiene della bocca? Lo spazzolino da denti deve avere le setole medie o morbide, ma mai dure! Infatti le setole dure possono, nel lungo termine, danneggiare le gengive e i denti. È preferibile inoltre, uno spazzolino con le setole piane e con una testa corta (parte superiore dello spazzolino) per poter pulire anche gli spazi stretti. Lo spazzolino andrebbe sostituito ogni 2/3 mesi.

Qual è il dentifricio giusto? La cosa più importante per un dentifricio è il contenuto di fluoro. Per i bambini esistono specifici dentifrici in cui il fluoro è dosato in base alle fasce di età. Il dentifricio poi non deve essere troppo abrasivo, ad esempio i dentifrici “sbiancanti” non si devono utilizzare regolarmente perché contengono sostanze abrasive che possono danneggiare i denti.

Qual è la tecnica giusta? Se vuoi ottenere la bocca in salute, devi:

Spazzolare prima le facce laterali dei denti.

Inclinare lo spazzolino di 45° rispetto al dente per permettere alle setole di rimuovere la placca sul bordo della gengiva.

Spazzolare orizzontalmente, con poca pressione, per rimuovere la placca con un movimento rotatorio verso il piano incisale o occlusale del dente.

Spazzolare le superfici occlusali dei denti posteriori.

Per rimuovere la placca batterica dai solchi occlusali dei molari e premolari, si fa un movimento avanti e indietro, In questo caso puoi esercitare un p0′ più di forza.

Il filo interdentaleè molto importante e va usato per pulire gli spazi tra un dente e l’altro.

Per pulire sotto la protesi fissa si usa un filo interdentale speciale con una punta più rigida oppure uno spazzolino interdentale.

Quest´ultimo può essere anche utilizzato per pulire gli spazi interdentali ed esiste in diverse forme e grandezze.

La Pulizia dei denti per i bambini? La pulizia dei denti per i bambini segue un metodo diverso rispetto al quello indicato per gli adulti. Infatti i piccoli hanno una conformazione dei denti e dell’arcata differente rispetto alla nostra. Per pulire le facce esterne bisogna fare movimenti circolari, per la parte occlusale muovere lo spazzolino avanti e indietro mentre per i lati interni della gengiva spazzolare verso i denti..

