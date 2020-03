Maino Benatti (Pd) “La Lega ha presidente e maggioranza ma non sa governare l’Unione Area Nord”

“La Lega ha presidente e maggioranza ma non sa governare l’Unione Area Nord” e“Se Mirandola uscisse dall’Unione sarebbe un disastro”. E’ il pensiero dell’ex sindacod i mirandola Maino Benatti, attuale tesoriere del Pd Modena. Scrive Benatti:

“Far uscire Mirandola dall’Unione come propone l’onorevole Golinelli sarebbe un disastro sia per l’Area Nord che per il Comune di Mirandola. Il dato politico vero è che la Lega esprime il presidente e il centrodestra ha la maggioranza in Consiglio dell’Unione, ma non riescono a far funzionare l’Ente. Le politiche sociali, le nuove funzioni acquisite con la nuova legge urbanistica della Regione, le politiche ambientali, la sicurezza con il Corpo unico della Polizia municipale, le politiche scolastiche, la funzionalità dei servizi: tutto è in stallo da quando la Lega e il centrodestra hanno la maggioranza.

Ciò è avvenuto perché la Lega di Golinelli è la Lega dei “pieni poteri”, è la Lega che mal sopporta il confronto e i vincoli della democrazia. Perché fare politica in democrazia è faticoso e allora meglio “la ruspa” e spaccare tutto.

Fare politica in democrazia è difficile perché non basta un voto ogni 5 anni per dirsi “una democrazia”, ma bisogna lavorare, studiare, proporre, confrontarsi e tendere alla giusta mediazione tutti i giorni (governare significa gestire e far evolvere il conflitto senza rompere le teste!). Democrazia è confronto tra progetti, non tra “verità”.

E i cittadini bisogna convincerli tutti i giorni.

Questo atteggiamento arrogante della Lega non solo offende la democrazia, ma impoverisce il nostro territorio. Infatti si impoverisce il confronto politico e la cultura democratica delle nostre comunità; si impoverisce il nostro territorio perché così facendo si isola il nostro Comune dalle e nelle sedi istituzionali dove si decidono le politiche e i progetti; si impoverisce il nostro distretto perché non si lavora per trovare punti di convergenza tra tutti Comuni per essere così più forti politicamente e per far funzionare le Istituzioni e i servizi; si impoverisce il nostro territorio perché in democrazia sono importanti i progetti innovativi che stimolano il cambiamento da proporre ai cittadini per dare nuove e più importanti prospettive alla vita delle comunità amministrate. E qui purtroppo, per Mirandola e per l’Area Nord, nella politica della Lega non c’è nessun progetto”.