Ministero della Salute “Presenza Listeria monocytogenes” in cinque lotti di Aringa Sciocca e Affumicata

Avvisi di “allerta salute” diramati il 13 marzo, anche se con otto giorni in ritardo, dal Ministero della Salute su cinque lotti di prodotto alimentare richiamato dal mercato perché pericoloso per presenza di Listeria monocytogenes. Con questa motivazione Carrefour e NaturaSì hanno diffuso il richiamo sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati perché considerati potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Nello specifico si tratta di alcuni lotti di Aringa Sciocca – con i marchi Borgo del Gusto e Friultrota e di Aringa Dolce Affumicata (Filetti di aringa affumicati a freddo) Naturaqua per la presenza di Listeria monocytogenes rilevata in seguito al campionamento effettuato in autocontrollo. I prodotti interessati sono filetti di aringa affumicati a freddo e sono venduti in confezioni da 150 g, 1 kg e 2 kg, con i numeri di lotto 500100, 500103, 500110, 500115 e 500120 e le scadenze dal 13/04/2020 al 03/05/2020. L’alimento richiamato è prodotto dal Friultrota di Pighin s.r.l. (IT 540 CE) nello stabilimento di San Daniele del Friuli (UD) in Via Aonedis, 10. Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per la presenza di Listeria monocytogenes (in 25 g).” Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato i lotti sopra indicati, di non consumarli e a consegnarli al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.

