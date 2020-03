Non mangiava da giorni, pensionato aiutato dai Carabinieri che gli fanno la spesa

SASSUOLO (MO): Anziano in grande difficoltà, da alcuni giorni non mangiava. I Carabinieri gli fanno la spesa.

Martedi mattina, verso le ore 9.00, i Carabinieri di Sassuolo, hanno ricevuto la telefonata di un 83 enne di origini campane, residente a Sassuolo, vedovo, pensionato, che chiedeva aiuto poiché, per il suo stato di indigenza, da alcuni giorni non stava mangiando.

Non potendo gli altri parenti prestargli immediata assistenza, i Carabinieri della locale Stazione si sono portati presso l’abitazione e, constatato il suo stato grave di difficoltà, di propria iniziativa si sono recati al supermercato per acquistargli generi alimentari di prima necessità, attivando successivamente i servizi sociali del Comune.

