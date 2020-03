Nuovi contagi: 3 a Ravarino, 2 a Finale, Mirandola e Camposanto, 1 a San Felice, Medolla, Novi, Soliera e Bastiglia

LUNEDì 30 MARZO 2020 – Nuovi contagi: 3 a Ravarino, 2 a Finale, Mirandola e Camposanto, 1 a San Felice, Medolla, Novi, Soliera e Bastiglia. E’ quanto emerge dal report dell’Ausl di Modena che ga il punto sull’espansione del contagio del virus. In regione oggi ci sono stati in totali 451 nuovi contagi, e nel modenese sono 41 (leggi il report completo). Il virus sembra rallentare la sua corsa impetuosa, anche se tutto ciò è funestato dalla notizia dei 95 nuovi decessi in tutta l’Emilia -Romagna, di cui 14 nella provincia di Modena. La Bassa da un tributo pesante a questa terribile conta, con due decessi a San Felice sul Panaro, uno a Bomporto e uno a Cavezzo.

Dei 43 casi totali di contagio registrati nelle ultime 24 ore, 32 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva e 10 ricoverati in altri reparti.

I contagi Comune per Comune

Bastiglia 1

Bomporto 0

Campogalliano 0

Camposanto 2

Carpi 6

Castelfranco E. 0

Castelnuovo R. 2

Castelvetro 0

Cavezzo 0

Concordia 0

Fanano 0

Finale Emilia 2

Fiorano M. 1

Fiumalbo 0

Formigine 1

Frassinoro 0

Guiglia 0

Lama Mocogno 1

Maranello 0

Marano 0

Medolla 1

Mirandola 2

Modena 9

Montecreto 0

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 0

Novi 1

Palagano 1

Pavullo 3

Pievepelago 0

Polinago 0

Prignano 0

Ravarino 3

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 1

San Possidonio 0

San Prospero 0

Sassuolo 1

Savignano S/P 0

Serramazzoni 0

Sestola 0

Soliera 1

Spilamberto 0

Vignola 2

Zocca 0

Non residenti in prov./ non noto 2

I nuovi decessi

Sono inserite nel conteggio regionale 14 persone decedute.

Uomo 1956, Polinago

Uomo, 1929, Bomporto

Uomo, 1954, San Felice S/P

Uomo, 1954, Modena

Uomo, 1928 Formigine

Uomo, 1929 Formigine

Uomo, 1936, Formigine

Uomo, 1925, Maranello

Donna, 1944, San Felice S/P

Donna, 1938, Cavezzo

Donna, 1927, Modena

Donna, 1939, Modena,

Uomo, 1932, Pavullo

Uomo, 1934, Modena

Questi ultimi due sono inseriti nei casi positivi di oggi

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 11 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi e 13 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 103 le persone guarite clinicamente, di cui 33 con anche il doppio tampone negativo

Ecco il totale dei guariti Comune per Comune

Bastiglia 2

Bomporto 3

Carpi 25

Castelfranco 1

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 2

Cavezzo 1

Concordia 1

Fanano 1

Fiorano 1

Formigine 4

Maranello 1

Mirandola 2

Modena 28

Nonantola 1

Novi 1

Pavullo 1

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 7

Soliera 2

Spilamberto 2

Vignola 3

Non residenti in prov/ non noto. 8

TOTALE 103

