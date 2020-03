Coronavirus, l’appello agli anziani: “Ridurre i contatti, mantenete le distanze, niente strette di mano”

“Ridurre i contatti, mantenete le distanze, niente strette di mano”. E’ l’appello che fa il commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, facendo il punto, sabato pomeriggio, sul numero aggiornato dei contagi e dei decessi. A Modena si è registrata la prima dipartita legata all’epidemia, che ha riguardato un ultraottantenne.

“La grande pecentuale di decessi è sopra gli 80 anni, così come anche le persone che sono in Terapia Intensiva – ha ricordato Venturi – Di nuovo faccio appello al tema della riduzione dei contatti sociali degli anziani perchè è la categoria che più di tutte sconta questa mortalità così elevata. Centri ricerativi per anziani: segnalo che già molti Comuni (ad esempio Novi) hanno chiuso queste attività.

Segnalo anche che siamo vicini, o attraverso un provvedimento nazionale o attraverso un decreto del presidente della Regione misure di restrizione rispetto alle attività di carattere sociale. Quindi tutte le persone che raccomandavano maggiore rigore riguardo le attività che riguardano piscine, palestre, centri ricreativi eccetera vedranno le loro richieste maggormente seguite perchè abbiamo ravvisato anche attraverso contatto con medici e clinici la necessità assoluta di farlo”. In arrivo dunque, “Provvedimenti che rendano impossibile questo tipo di attività: aspettiamo di vedere il testo del governo, sennò prenderemo decisioni noi per quanto riguarda questa regione”

