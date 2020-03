SANFELICE 1893 stanzia misure a sostegno del territorio colpito dall’emergenza Coronavirus

SAN FELICE SUL PANARO – A seguito dell’emergenza Coronavirus Sanfelice 1893 Banca Popolare ha attivato importanti misure a sostegno dell’economia del territorio, delle persone e delle imprese colpite direttamente o indirettamente dalle disposizioni normative.

È stato delineato un plafond di finanziamenti di 20 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese per la gestione del circolante e delle esigenze di breve periodo determinate dalla situazione emergenziale.

Il finanziamento avrà una durata massima pari a 18 mesi, di cui 6 in preammortamento, per far fronte al deficit di cassa contingente e al successivo rimborso mensile. Prevedrà tassi agevolati e nessuna spesa di istruttoria e di incasso rata. Il mutuo avrà la possibilità di essere garantito dal Fondo nazionale di garanzia e di beneficiare di ulteriori riduzioni sul tasso applicato. Qualora la situazione emergenziale rientrasse, è fatta salva la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento, senza l’applicazione di alcuna penale.

Per le aziende è prevista inoltre la possibilità di richiedere la sospensione volontaria delle rate dei finanziamenti in essere per 3 mesi, eventualmente prorogabile in funzione del perdurare dell’emergenza.

Anche per le persone fisiche, nel caso in cui il datore di lavoro in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 sia impossibilitato ad accedere ai benefici degli ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di richiedere la sospensione volontaria delle rate dei finanziamenti per 3 mesi, eventualmente, prorogabile.

Si potrà optare tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale, con l’applicazione degli interessi previsti contrattualmente anche nel periodo di sospensione.

Con riferimento alle disposizioni normative di gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, SANFELICE 1893 Banca Popolare rende noto di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire la piena continuità operativa dei servizi per contribuire, quanto più possibile, a contenere e contrastare la diffusione del virus.

Sul sito della banca www.sanfelice1893.it è stato predisposto uno spazio dedicato “Misure di prevenzione Covid-19 Coronavirus” in cui saranno inserite in tempo reale tutte le comunicazioni che riguardano l’attuale stato emergenziale.

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017