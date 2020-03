Vanno in giro senza motivo: denunciati a Mirandola e Concordia. Allontanate le persone dai parchi

Vanno in giro senza motivo: denunciati a Mirandola e Concordia. Allontanate le persone dai parchi. E’ l’esito degli ultimi controlli della Polizia Locale in tutto il territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per far rispettare le disposizioni emanate per contenere il “Coronavirus”. Questi controlli si affiancano a quelli realizzati dai Carabinieri, che negli stessi giorni ha portato a una ondata di denunce, in particolare a Medolla e a Novi.

La Polizia Locale con l’impiego di diverse pattuglie ha effettuato controlli di tutte le attività commerciali presenti nei vari territori Comunali soggette ai decreti inerenti al “Coronavirus”.

Promossi a pieni voti tutti i commercianti: su quasi 200 attività controllate sono risultate tutte in regola. Controllate attività commerciali: Mirandola 65, San Felice 40, Concordia 34, Medolla 22, San Possidonio 15, San Prospero 16, Camposanto 10 e tutte si erano attenute alle direttive imposte dai decreti per il “Coronavirus”.

Nei parchi stretta di controlli, anche se bonari e che nonhanno portato a sanzioni. Per il momento.

Effettuati controlli nei parchi per il rispetto della normativa sugli assembramenti:

9 Concordia – 15 Mirandola – 11 San Felice – 6 Medolla – 5 San Prospero – 3 Camposanto e 3 San Possidonio.

Sono pervenute alla Centrale Operativa della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ulteriori segnalazioni telefoniche per “assembramenti di persone” che non rispettavano la distanza di sicurezza.

Sono stati ventinove in totale gli interventi effettuati dagli agenti della Polizia Locale a seguito delle segnalazioni in tutto il territorio dell’Area Nord nella giornata di Venerdì 13 Marzo e le persone che erano assembrate sono state prontamente allontanate.

Pugno duro invece per chi se ne va in giro senza motivo.

Nella serata di Venerdì 13 Marzo la Polizia Locale con l’impiego di più pattuglie coordinate da un Ispettore durante il controllo del territorio, ha denunciato alla Procura della Repubblica ai sensi dell’Art. 650 Codice Penale sei persone che erano in giro senza un comprovato motivo che ne giustificasse lo stato di necessità.

Tre persone denunciate nel Comune di Mirandola in Via Agnini nei pressi dell’Ipercop che stavano circolando alle ore 21 circa a bordo di veicoli senza un giustificato motivo. Due giovani stranieri e un signore residente nella bassa modenese.

Tre denunciati a Concordia alle ore 22.30 che stavano circolando senza un giustificato motivo due giovani ragazzi e una ragazza tutti residenti in zona.

Inoltre nella serata di Giovedì 12 Marzo la Polizia Locale aveva denunciato alla Procura della Repubblica ai sensi dell’Art. 650 Codice Penale altri due giovani ragazzi che erano stavano circolando alla guida dei propri veicoli a Mirandola in Via Statale Nord alle ore 23.00 circa senza un comprovato motivo che ne giustificasse lo stato di necessità.

Denunciati una donna di anni 35 e un ragazzo di anni 23 tutti residenti nella bassa modenese.

Il decreto per limitare il contagio del Coronavirus è attivo già da alcuni giorni, ma i trasgressori continuano a sottovalutare i rischi: i controlli da parte della Polizia Locale proseguono però, così come le denunce per Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, Art 650.

Tutti i controlli da parte degli operatori della Polizia Locale sono stati effettuati con l’utilizzo di guanti e mascherine protettive.

Dalle ore 19 alle ore 20.30 gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato verifiche sull’effettiva chiusura dei pubblici esercizi e dell’attività commerciali su tutto il territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

