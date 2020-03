Videoconferenza del sindaco di Concordia per rispondere alle domande sul Coronavirus

Videoconferenza del sindaco di Concordia per rispondere alle domande sul Coronavirus. E’ in programma martedì 10 marzo, alle ore 19.30. Il sindaco Luca Prandini sarà in diretta streaming su Facebook per spiegare i provvedimenti restrittivi messi in campo per limitare l’epidemia da Coronavirus.

Oltre alla diretta su Facebook, l’amministrazione comunale di Concordia da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 ha messo a disposizione il suo centralinotelefonico per chiunque abbia necessità di informazioni o ricevere chiarimenti in merito all’applicazione delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

E’ quindi possibile contattare il centralino del Comune dalle ore 8.00 alle 18 al numero 0535412911 selezionando il taso 0. Nel corso della settima quantificheremo il numero e la tipologia delle telefonate e in base all’andamento delle chiamate valuteremo una eventuale estensione dell’apertura del centralino anche per il fine settimana.

Scrive il sindaco Prandin invitando a seguire la diretta:

Cari concordiesi, Questa sera alle ore 19.30 il Sindaco e la Giunta Comunale effettueranno una diretta streaming per illustrare e spiegare i provvedimenti del Decreto del Consiglio dei Ministri (Coronavirus) e per rispondere a eventuali domande di chiarimento da parte dei cittadini. ✅ Sarà possibile fare domande in diretta utilizzando il servizio di messaggistica Messenger della pagina Facebook del Comune di Concordia.

Il Sindaco e gli Assessori daranno risposte alle domande durante la diretta streaming.

➡️ Per accedere alla diretta, cliccare qui:

https://bit.ly/2LNsKvq Chi non riuscirà a seguire la diretta, potrà comunque vedere il video, che resterà disponibile per tutti i cittadini per 30 giorni. PER GUARDARE LA VIDEOCONFERENZA, CLICCA QUI

