Alla casa di riposo di Finale Emilia donazione della Podistica finalese

FINALE EMILIA – Anche in questa triste situazione legata al Coronavirus (che ha colpito in prevalenza gli anziani) la Podistica Finale Emilia ha pensato di destinare una donazione di euro 500,00 a favore della Casa di riposo anziani di Finale Emilia (tramite contatti diretti di amici che operano nella struttura), per acquisti di materiale di protezione.

Lo rende noto il Consiglio Direttivo della Podistica Finale Emilia

