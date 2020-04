Arrivati in Emilia-Romagna altri 20 infermieri volontari, Bonaccini-Donini: “Grazie di cuore

SABATO 4 APRILE 2020 – Sono atterrati nel pomeriggio di oggi all’aeroporto Marconi di Bologna 20 infermieri volontari, destinati alle strutture ospedaliere e sanitarie dell’Emilia-Romagna per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Partiti dall’Aeroporto militare di Pratica di Mare, Roma, con un volo organizzato dalla Guardia di Finanza, fanno parte di un gruppo di 51 operatori che andranno in altre regioni colpite. I 20 infermieri si aggiungono ai 16 medici arrivati nei giorni scorsi in Emilia-Romagna e già operativi.

Medici e infermieri rientrano nella task force permanente attivata dalla Protezione civile nazionale in supporto al personale sanitario delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte e Valle D’Aosta, nelle quali la pandemia è particolarmente estesa.

Con loro, allo scalo bolognese erano presenti anche il Ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, il commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere, Domenico Arcuri, e Fabio Ciciliano, del dipartimento di Protezione civile nazionale.

Ad accogliere gli operatori sanitari e a ringraziarli, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa.

“Ringraziamo di cuore questi professionisti che mettono il loro lavoro e la loro competenza a disposizione di malati e colleghi- hanno affermato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini-. E’ un aiuto prezioso che servirà ad alleggerire il lavoro dei tanti operatori del nostro servizio sanitario regionale, che stanno dando grande prova di sé e ai quali saremo sempre grati, e a rafforzare la lotta contro questa epidemia in una fase ancora molto delicata. Al primo posto, infatti, viene la salute delle persone e la cura dei pazienti, spesso in condizioni gravi. Un ringraziamento va anche al Governo e alla Protezione civile nazionale che stanno gestendo questo intervento rivolto ai territori più colpiti, a dimostrazione di come la collaborazione istituzionale sia ciò che serva: fatti concreti, ciò che si aspettano i cittadini e le comunità locali”

Nel dettaglio, gli infermieri, che andranno tutti a rafforzare la rete di assistenza Covid, sono destinati in 6 all’ospedale di Piacenza, 6 a quello di Parma e 6 all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Numeri che permetteranno di coprire un turno h24. Altri due saranno attivi nel modenese, probabilmente nelle Unità operative nel territorio per l’assistenza domiciliare. A tutto il personale sanitario volontario sarà garantito vitto e alloggio, grazie alla collaborazione di Protezione civile e Aziende sanitarie regionali.

