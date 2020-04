Bonus spesa, a Finale 85 mila euro e l’opposizione chiede un percorso condiviso. Scrivono i consiglieri di centro sinistra Elena Terzi, Andrea Ratti, Pierpaolo Salino.

Ci preoccupa molto l’approccio del sindaco di Finale Emilia sull’utilizzo delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal governo per sostenere le spese alimentari delle famiglie in difficoltà causa covid-19. Anziché essere scettico (come risulta da un intervento del sindaco su un giornale locale, Ndr), si attivi immediatamente per organizzare il servizio sociale e utilizzare al meglio gli 85.263,91 euro resi disponibili. Inoltre chiediamo che venga convocata in teleconferenza la commissione di competenza per ricevere informazioni, valutarle, e avanzare proposte.

I consiglieri, Elena Terzi, Andrea Ratti, Pierpaolo Salino.