Concorso a scopo benefico: un video con lo smartphone e 1000 euro in donazione

Voice off, associazione di Modena che si occupa di documentari sociali, propone un concorso che vuole dare voce a chiunque abbia voglia di mostrare un pezzo della propria vita in quarantena. Si tratta di “40×40 – Come viviamo dentro. Videoracconti dalla quarantena”. In palio ci sono 1000 euro che saranno devoluti a un ente o struttura ospedaliera italiana, impegnata in prima linea nella lotta al Virus Covid 19. Il vincitore, ovvero l’autore che otterrà più like sull’apposita pagina Facebook (40×40 – come viviamo dentro), potrà indicare personalmente l’ente a cui devolvere la cifra, scegliendolo da una lista che contiene alcune tra le strutture più coinvolte in questo difficile momento.

Partecipare è molto semplice: basta girare un video con lo smartphone, per documentare la vita in quarantena, e caricarlo sulla pagina Facebook aggiungendo l’hashtag #40×40, entro il 4 Maggio. Non ci sono limiti di stile o di genere, l’unica indicazione è sulla durata, che dovrebbe possibilmente rimanere tra i 40 e i 75 secondi. Tra tutti i video pervenuti, VoiceOff ne sceglierà quaranta che confluiranno in un documentario collettivo.

Chiusi nelle nostre case, catturiamo con i nostri smartphone pensieri, sensazioni, sentimenti negativi o positivi; momenti di vita ordinari che diventano straordinari (e viceversa); gesti, consuetudini, rituali dati per scontati che assumono nuovo valore e nuovo significato; nuove o vecchie abitudini che cambiano; amori (forzatamente) troppo lontani o troppo vicini; la solitudine e i silenzi, la condivisione e le chiacchiere; dentro casa o fuori dalla finestra; il tempo al lavoro e il tempo libero a tempo pieno, lo smart working…

Siamo un’associazione di volontariato, fondata a Modena nel 2009. Il nostro obiettivo è fornire reale possibilità di espressione ai soggetti esclusi, emarginati, discriminati, al fine di promuovere una cittadinanza attiva basata sul riconoscimento di diritti sociali uguali per tutti. Dal 2010, siamo iscritti al Registro delle associazioni di volontariato della Provincia di Modena. Facciamo documentari sociali e di creazione, curando regia, fotografia e montaggio. Teniamo laboratori video in Italia e all’estero, in particolare con la modalità del video partecipativo. Realizziamo video su progetti con forte contenuto sociale, in collaborazione con enti e associazioni. Promuoviamo il cinema del reale nelle sale, nelle piazze, nei parchi, nelle case, ovunque.

