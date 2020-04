MEDOLLA, 18 APRILE 2020 – Coronavirus, il sindaco di Medolla messo in quarantena. Ne dà notizia lui stesso, Alberto Calciolari, con un post su Facebook.

Scrive il sindaco di Medolla:

Da oggi e fino a fine aprile sarò in quarantena, visto che la persona di Medolla la cui positività al coronavirus è stata ufficializzata oggi è un mio famigliare, nello specifico mia moglie che è medico di famiglia a Crevalcore. Al momento sono asintomatico, e come da protocollo non mi è stato fatto il tampone. Sto bene e sono perfettamente operativo da casa. Eventuali cambiamenti in tal senso vi verranno comunicati.

Ritengo che un sindaco debba avere un rapporto diretto e sincero coi suoi concittadini, anche e soprattutto nei momenti più difficili, questo ho fatto fin dall’inizio del mio mandato, e in particolare durante questa emergenza.

Per questo ho ritenuto opportuno fare un video per rassicurare tutti voi sulla piena operatività di amministrazione ed uffici comunali, che continuano a garantire i servizi e la disponibilità per ogni tipo di esigenza dei cittadini. Grazie a tutti.