Domenica 19 e sabato 25 aprile Santa Messa in diretta televisiva

Seguendo le disposizioni adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e la Diocesi di Carpi continuano ad offrire ai fedeli la possibilità ai fedeli di assistere in diretta televisiva alla Santa Messa della II domenica di Pasqua.

Domani – domenica 19 aprile – l’Arcivescovo Erio Castellucci celebrerà la Santa Messa alle ore 18 nel Duomo di Modena, trasmessa in diretta da TRC (canale 11 del digitale terrestre, streaming www.modenaindiretta.it) e da TvQui (canale 19 del digitale terrestre, streaming www.tvqui.it).

La Santa Messa alle ore 11 nel Duomo di Carpi sarà celebrata dal Vicario generale della diocesi di Carpi, Ermenegildo Manicardi, con diretta televisiva su TvQui (canale 19 del digitale terrestre, streaming www.tvqui.it).

In occasione del 75° anniversario della Liberazione – sabato 25 aprile – l’Arcivescovo Erio Castellucci celebrerà la Santa Messa alle ore 10 nel Duomo di Modena, trasmessa in diretta televisiva da TvQui (canale 19 del digitale terrestre, streaming www.tvqui.it) e in streaming sul sito web del Comune di Modena (www.comune.modena.it)

