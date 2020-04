Emergenza Coronavirus: le richieste di Bonaccini per i più piccoli

Dalla sua pagina ufficiale, Stefano Bonaccini ha comunicato le richieste avanzate al Governo per quanto riguarda i più piccoli: lo riportiamo in versione integrale.

Affrontare le riaperture tenendo conto del sostegno all’infanzia, verificando soluzioni per la cura dei bambini in considerazione della chiusura di scuole, nidi e centri estivi. Possibilità di consentire, nel rispetto delle regole, una graduale ripresa della socialità dei bambini. Necessità di concordare col Ministero dell’istruzione progetti specifici per la riapertura delle scuole che consentano una adeguata programmazione di tutte le attività necessarie correlate.

Questo, come Regioni, abbiamo chiesto al Governo, in previsione della riapertura graduale delle attività produttive. E, in ogni caso, per la ripresa della socialità dei nostri figli e nipoti.

In Emilia-Romagna nei prossimi giorni ne discuteremo insieme agli amministratori locali e parti sociali.