LIvanova e Rotary Club Mirandola donano due sanificatrici alla Croce Blu di Mirandola

MIRANDOLA – La Croce Blu di Mirandola ha ricevuto da LIvanova e Rotary Club Mirandola un aiuto per acquistare due sanificatori che potranno essere impiegati per la sanificazione delle ambulanze messa in opera dal Comune nell’emergenza Coronavirus. Riportiamo il ringraziamento:

“Perché se aiuti gli altri, verrai aiutato…

Era uno dei primi tardi pomeriggi che in sede ci ritrovavamo per fare il punto su quanto stavamo facendo e su quanto avremmo dovuto mettere in conto di fare per le giornate a venire, viste le dimensioni che stava assumendo l’emergenza sanitaria… sapevamo che dovevamo cercare presidi e strumentazioni e mettere in atto tutto quanto possibile per tutelare l’associazione e i volontari che quotidianamente sono in servizio.

Dall’altro però non potevamo non mettere in conto che tutto quanto stavamo pianificando, necessitava di trovare un consenso anche dal punto di vista economico… ci siamo guardati, abbiamo riflettuto e grazie a una telefonata del Presidente a un caro amico dell’Associazione Guido Zaccarelli, ci sono stati i contatti giusti per realizzare un grande progetto che perdurerà per gli anni a venire.

Dobbiamo dire GRAZIE DI CUORE all’Azienda LIVANOVA e al ROTARY CLUB MIRANDOLA, per non avere esitato ed averci permesso di acquistare DUE SANIFICATRICI che possono così essere impiegate presso la sede associativa e presso la zona sanificazione ambulanze creata ad hoc a Mirandola.

Il sistema permette di applicare a caldo, attraverso il vapore, il prodotto disinfettante appositamente studiato è concepito per eliminare virus, batteri, muffe e funghi, su qualsiasi tipo di superficie ed attrezzatura; HYGENIO C4, questo il nome dell’apparecchiatura, permette di disinfettare anche le zone più defilate e difficili da raggiungere dell’ambiente, tali zone, infatti, se non efficacemente sanificate, costituiscono un anello debole nella catena delle contaminazioni e favoriscono la proliferazione ed il diffondersi dell’infezione.

Il tempo necessario per il trattamento completo di un’ambulanza (cellula sanitaria e vano guida) è di circa 5 minuti dopodiché il mezzo può essere immediatamente riutilizzato.

In un momento così difficile, possiamo continuare a svolgere la nostra attività di volontariato, grazie al grande cuore dei volontari e grazie alla pronta disponibilità di generosi e solidali donatori come LIvanova e Rotary Club Mirandola, che al primo accenno di richiesta di aiuto non hanno esitato a promuovere il valore della reciprocità: un dare senza perdere e un prendere senza togliere.”