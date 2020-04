Nuovi contagi: 6 a Novi, 3 a San Felice, 2 a Finale, Mirandola e Medolla 1 a Cavezzo, Concordia, San Possidonio, Nonantola, Bomporto, Bastiglia e Soliera

VENERDI 3 APRILE 2020 – Coronavirus, nuovi contagi: 6 a Novi, 3 a San Felice, 2 a Finale, Mirandola e Concordia, 1 a Cavezzo, Concordia, San Possidonio, Nonantola, Bomporto, Bastiglia e Soliera. E’ quanto emerge dal report di Ausl Modena sull’epidemia da Coronavorus in atto sul nostro territorio. Si registra anche, purtoppo, un decesso a Medolla, il primo per la cittadina, e a Mirandola, che porta a 7 il numero totale di mirandolesi scomparsi a causa del virus

I nuovi contagi del 3 aprile

ll numero totale di infetti e decessi che al 3 aprile 2020 si sono registrati nei Comuni della Bassa

Comune Infetti Decessi Bastiglia 21 1 Bomporto 19 1 Camposanto 10 0 Cavezzo 23 3 Concordia 47 1 Finale Emilia 32 1 Medolla 15 1 Mirandola 60 7 Nonantola 38 2 Novi 36 2 Ravarino 14 3 San Felice 66 9 San Possidonio 9 2 San Prospero 8 0 Soliera 52 5

I decessi di venerdì 3 aprile

Sono inserite nel conteggio regionale 9 persone decedute

Donna, 1934, Carpi (

Uomo, 1936, Sassuolo

Uomo, 1939, Vignola

Uomo, 1948, Sassuolo

Uomo, 1955, Spilamberto

Uomo, 1927, Modena

Uomo, 1926, Modena

Uomo, 1930, Mirandola

Uomo, 1955, Medolla

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 18 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi, e 22 nuovi guariti con il doppio tampone negativo.

Alla data di oggi sono 189 le persone guarite clinicamente, di cui 89 con anche il doppio tampone negativo

I guariti Comune per Comune

Bastiglia 4

Bomporto 5

Campogalliano 1

Carpi 34

Castelfranco 6

Castelnuovo R. 6

Castelvetro 3

Cavezzo 2

Concordia 1

Fanano 1

Fiorano 3

Formigine 5

Maranello 1

Mirandola 5

Modena 60

Montese 1

Nonantola 3

Novi 2

Pavullo 2

Ravarino 1

San Cesario 1

San Prospero 2

Sassuolo 9

Soliera 4

Spilamberto 2

Vignola 6

Non residenti in prov/ non noto. 10

TOTALE 189

Le notizie delle ultime 24 ore

