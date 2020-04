Da Soliera, la visiera protettiva fatta in 45 secondi

SOLIERA – Dopo la mascherina facciale d’emergenza fatta in 45 secondi, col tutorial targato “made in USA”, ora arriva anche la visiera protettiva fatta in 45 secondi, in tempo reale, direttamente da Soliera. L’idea arriva da GuidoModena, che in un video ha mostrato la sua realizzazione di visore facciale a basso costo che vuole essere una ulteriore protezione nel caso di uso mascherine a basso fattore protettivo.

Di seguito, il video tutorial:

