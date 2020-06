Finale Emilia, degrado stazione, Palazzi: “Effettuati interventi per pulizia, sicurezza e manutenzione”

FINALE EMILIA – Dopo la segnalazione da parte di Sinistra Civica per Finale e la pubblicazione attraverso la sua pagina ufficiale delle fotografie relative al degrado della stazione delle corriere, è arrivata la replica del Sindaco di Finale Sandro Palazzi direttamente dalle sue pagine social:

La stazione delle corriere: da qualche tempo alcuni cittadini ci hanno segnalato la situazione di degrado in cui verserebbe la stazione delle corriere. La pulizia con periodicità della stazione avviene da qualche tempo su mia richiesta esplicita alla azienda Geovest, che passa a vuotare cestini ed esegue lo spazzamento dell’area di attesa. Su mia esplicita richiesta si sono allontanate persone che bivaccavano presso l’ex bar transennando e chiudendo con catene i luoghi oggetto delle inopportune visite e, su mia esplicita iniziativa la stazione delle corriere sta per essere assegnata ad una importante associazione del territorio che le darà slancio e coinvolgimento popolare entro questa estate. Nel bilancio di quest’anno sono state stanziati 45.563,61 euro (contributo ristoro gettito Tasi) per la manutenzione che comporterà il rifacimento dell’impianto elettrico, la installazione di luci nei due vialetti adiacenti, la installazione di reti antipiccione e la sistemazione dei bagni e alcune telecamere di sorveglianza. Ringrazio di cuore i cittadini che si sono sentiti coinvolti sullo stato di questa struttura che , ricordo, in passato si voleva demolire, segnalandomi queste situazioni che mi piacerebbe fossero comunque affrontate attraverso l’interfacciamento e la disponibilità dei nostri uffici per la soluzione dei problemi prima della ricerca di facile consenso attraverso la denuncia sui social. Il miglioramento della qualità della vita e della vivibilità dei nostri spazi è uno degli obbiettivi che questa amministrazione cerca di perseguire. Grazie dell’attenzione.

La replica non si è fatta attendere: Maria Teresa Anor Superbi ha risposto pubblicando oltre alla replica, altre fotografie che mostrano la situazione in cui versa la stazione:

Sono stata presa in causa dal Sindaco Palazzi che mi ha tacciato di manipolare la realtà… (in modo velato…. mi ha dato della bugiarda) .

Questo il suo commento :

“le foto precedentemente postate non rappresentano la situazione attuale,della stazione, che ripeto è nostra intenzione rivalorizzare, sembra che il mandante delle foto, ci tenga particolarmente a dipingere una situazione che non rispecchia la realtà..poi ognuno può farsi una idea precisa, andandola a vedere.”

le foto di quel post sono state scattate alle ore 5 (del mattino) del medesimo giorno in cui sono state postate!

Il sindaco pubblica oggi ( visibile al link sopra) in risposta al mio post delle foto scattate (chiaramente dopo una pulizia del luogo (?) ) 15 giorni dopo… dichiarando che la mia sarebbe una manipolazione!

Sono andata a verificare la situazione attuale : sono stati svuotati i cestini, le panchine, sporche di escrementi, spostate all’interno della struttura e di seguito pubblico la condizione attuale della autostazione, foto scattate alle ore 15,15 di oggi 23/06/2020. E chiunque possa pensare che sono bugiarda è invitato , oggi stesso non tra 15 giorni a fare un giro intorno a questo stabile!

P.S. l’unica panchina al”esterno è relativa alla parte dietro dell’autostazione come nel retro (dove si prendono i pullman) sono le foto delle manichette dei pompieri…