Alluvione, Piero Fassino (PD) “Nel decreto Ristori ci saranno i risarcimenti”

NONANTOLA- In merito ai danni in attesa di risarcimento conseguenti l’alluvione avvenuta tra Modena e Nonantola, i fondi per il risarcimento saranno inseriti nel decreto Ristori: lo annuncia il deputato del Partito Democratico Piero Fassino. Ecco la sua nota:

“Nel decreto Ristori in via di predisposizione saranno inseriti i fondi per il risarcimento dei danni provocati nel modenese dall’alluvione di fine anno. In queste settimane sono stato in contatto con il Ministro Boccia e i suoi uffici delegati che hanno assicurato che appena la Protezione civile avrà verificato la certificazione dei danni inoltrate da Comuni e Regione, faranno tutti gli atti necessari per assicurare l’erogazione dei risarcimenti”.

