Anteprima dal Teatro Comunale di Carpi di “Canto dei colori” su Matisse

CARPI – Sabato 20 febbraio alle 18:00 il Teatro Comunale di Carpi proporrà, in streaming, l’anteprima nazionale di “Canto dei colori”, viaggio nella vita e nelle opere di Henri Matisse (1869-1954), con Sandro Lombardi voce recitante, su un testo di Maria Antonietta Centoducati liberamente ispirato al libro “Henri Matisse: l’intervista perduta” di Serge Guilbaut. In scena anche il maestro Antonio Ballista, che eseguirà al pianoforte musiche di Debussy, Milhaud, Satie, Poulenc, Stravinski, Rossini, Tasman, Ellington, Beethoven e Bach. Saranno proiettate inoltre le immagini di alcuni capolavori del pittore.

Commenta il Maestro Carlo Guaitoli, Direttore artistico del Comunale: « Dopo il dantesco “Anima smarrita” con Alessio Boni e Marcello Prayer, che aveva totalizzato settemila visualizzazioni in quattro giorni, siamo molto felici di ospitare un’altra anteprima nazionale di grande spessore, che unisce in un solo spettacolo arte, teatro e musica. Personalmente lo sono ancora di più perché ritrovo in un colpo solo due grandi artisti con i quali ho collaborato in passato e ai quali sono particolarmente legato da stima e affetto. »

Il titolo dello spettacolo riprende una frase di Matisse: « Tutti i colori cantano insieme; hanno la forza necessaria per creare il coro. È come un accordo musicale. » Il lavoro ripercorre le tappe essenziali dell’artista, esponente del Fauvismo e maestro indiscusso del colore, basandosi su una lunga intervista fatta nel 1941 ma rimasta inedita fino ai giorni nostri in quanto il pittore, dopo varie rielaborazioni, ne impedì la pubblicazione ritenendone i contenuti troppo intimi e privati. Lo spettacolo è prodotto da “Reggio Iniziative Culturali srl” di Reggio Emilia in collaborazione con il Comunale di Carpi, dove è stato provato e allestito. “Il canto dei colori” sarà visibile gratuitamente sul canale YouTube del teatro dalle 18 di sabato 20 a tutto martedì 23 febbraio.

Il successivo appuntamento della stagione sarà il concerto del duo Massimo Mercelli (flauto) Nicoletta Sanzin (arpa), che nella cappella di Palazzo dei Pio eseguirà musiche di Bach, Rossini, Rota, Williams, Shankar; sempre in streaming, dal 27 febbraio al 2 marzo.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017