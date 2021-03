San Felice, c’è tempo fino al 31 marzo per firmare la proposta di legge antifascista

SAN FELICE – Insieme per San Felice ricorda che c’è tempo fino al 31 marzo per firmare la proposta di legge popolare antifascista. I cittadini possono recarsi in municipio e per aderire è necessario firmare il modulo di proposta di legge fornendo i propri dati anagrafici.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017