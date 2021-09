Infastidito dal cane durante la notte, prende a bastonate il padrone: arrestato

CARPI – Nella notte tra martedì 31 agosto e mercoledì 1° settembre, un quarantacinquenne di Carpi, infastidito dai latrati del cane del vicino di casa, ha iniziato a litigare col suo dirimpettaio. Inizialmente il litigio sembrava essersi risolto civilmente, ma all’ennesimo latrato dell’animale l’uomo ha dato in escandescenza, prendendo un bastone con cui ha colpito ripetutamente il proprio vicino di casa, procurandogli la frattura della mano sinistra. L’uomo, subito portato in pronto soccorso, ne è uscito con 30 giorni di prognosi. I Carabinieri, intervenuti subito dopo, hanno ricostruito l’accaduto, arrestando in flagranza di reato il giovane che dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

