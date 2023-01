L’autobus degli studenti finisce fuori strada a Medolla

Disavventura questa mattina, lunedì 23 gennaio, per gli studenti e i pendolari che andavano a scuola e al lavoro con l’autobus per Mirandola. Una ventina di loro è rimasta coinvolta nell’incedente stradale che attorno alle ore 7.30 ha coinvolto il mezzo che, mentre percorreva via Santa Liberata tra Cavezzo e Medolla andando in direzione Mirandola, complice anche l’asfalto bagnato per la pioggia è scivolato fuori strada finendo con le ruote del lato sinistro nel fossato che costeggia la strada.

L’autobus è rimasto incastrato, inclinandosi nel fossato. Dopo gli scossoni e la paura i ragazzi e le ragazze che erano a bordo si sono subito ripresi: l’autista li ha fatti uscire in sicurezza e con i telefonini hanno chiamato i genitori che sono venuti a prenderli. Non risulta che nessuno sia rimasto ferito.

Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia Locale Area Nord e di Cavezzo.

